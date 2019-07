Kąpielisko miejskie w Choszcznie nad jeziorem Klukom (woj. zachodniopomorskie) po sobotnim incydencie z niebezpieczną substancją zostało w niedzielę po południu częściowo otwarte. Można wypoczywać w części trawiastej plaży, natomiast piaszczysta jest nadal zamknięta. Nie można też wchodzić do wody.

"Na terenie kąpieliska wciąż trwają policyjne czynności, prowadzone są oględziny. Część piaszczysta plaży jest nadal zamknięta dla ludności. Nie można też wchodzić do wody. Otwarta została tylko część trawiasta plaży" - poinformowała w niedzielę Irena Kornicz z zachodniopomorskiej policji.

Działania na kąpielisku zakończyła przed południem straż pożarna. Decyzją komendanta powiatowego PSP w Choszcznie grupa ratownictwa wodno-nurkowego ze Szczecina ostatecznie nie podjęła działania w jeziorze.

"To ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu. My nie dysponujemy takimi ubraniami ochronnymi. W rezultacie przeszukaliśmy linię brzegową. Na miejscu były trzy zastępy PSP" - powiedział rzecznik komendanta powiatowego PSP w Choszcznie Stanisław Rydz. Dodał, że nie podjęto też decyzji o wezwaniu grupy chemicznej, co wstępnie było brane pod uwagę.

Nagła reakcja chemiczna w jeziorze

Do "nagłej reakcji chemicznej" doszło w sobotę po południu w Choszcznie w jeziorze Klukom na terenie plaży miejskiej.

Według ustaleń policji, obok znajdowało się trzyletnie dziecko. Zostało przewiezione do szpitala, jednak po przeprowadzonych badaniach mogło z opiekunami wrócić do domu. Nie odniosło żadnych obrażeń. Nie odniósł ich również nikt z osób przebywających wówczas na plaży.

Wyłowiono fragmenty puszki

W sobotę z jeziora wyciągnięte zostały fragmenty puszki z substancją, która wcześniej wrzucona do wody weszła z nią w reakcję i wybuchła. Puszka była opisana i zgodnie z tym opisem mogła się w niej znajdować substancja niebezpieczna. Służby nie podadzą jej nazwy do czasu laboratoryjnego potwierdzenia jej faktycznego składu chemicznego. Kąpielisko zostało zamknięte dla mieszkańców i turystów.

W sobotę patrol saperów przeszukiwał plażę. Nie znaleziono żadnej innej substancji, która zagrażałaby zdrowiu albo życiu ludzi.

Policja, oprócz ustalenia zawartości znalezionych fragmentów opakowań, zajmie się wyjaśnieniem tego, skąd się one wzięły na plaży, będzie rozpytywać i przesłuchiwać świadków.

Organizatorem kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klukom w Choszcznie jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe. Jest tu trawiasta plaża, dwa boiska do siatkówki plażowej. Wypoczywający mają do dyspozycji teren o powierzchni ok. 1 ha.