Policjanci wraz z prokuratorem wyjaśniają, jak doszło do wypadku na A6 pod Szczecinem, w którym zginęło w niedzielę sześć osób - powiedziała komisarz Mirosława Rudzińska z zachodniopomorskiej policji. Według niej, pod uwagę branych jest kilka hipotez, m.in. nadmierna prędkość.

Zdjęcie Karambol na A6 w Szczecinie / Marcin Bielecki /PAP

Do karambolu z udziałem samochodu ciężarowego i sześciu aut osobowych doszło w niedzielę o godz. 13:20 na autostradzie A6, 500 metrów do zjazdu na Wielgowo w kierunku Świnoujścia między węzłami Kijewo i Dąbie.

Sześć ofiar śmiertelnych

"W zdarzeniu brało udział siedem pojazdów - samochód ciężarowy i sześć samochodów osobowych" - powiedziała Mirosława Rudzińska z zachodniopomorskiej policji. "Bilans ofiar jest taki, że na miejscu śmierć poniosło sześć osób. Początkowo kilkanaście zostało przetransportowanych do szpitala, w tej chwili w szpitalu pozostają cztery osoby" - dodała.

"Nadal ustalamy tożsamość osób, które zginęły, jak również osób które zostały przewiezione do szpitali" - kontynuowała.

Kilka hipotez

Rudzińska powiedziała także, że policjanci pracują nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku, zastrzegła jednocześnie, że jest jeszcze za wcześnie na podawanie szczegółów.

"Policjanci z prokuratorem intensywnie pracują nad tym, żeby ustalić, co się wydarzyło. W tej chwili są robione pomiary, przeprowadzane są oględziny i to będzie materiał, który później podpowie nam, co mogło być przyczyną tego wypadku" - dodała.

"Pod uwagę branych jest kilka hipotez" - zastrzegła. "Jedną z nich będzie, czy do wypadku nie przyczyniła się nadmierna prędkość, bo mamy takie informacje" - dodała.

Policja o szczegółach wypadku

"Wstępnie wiemy, że samochód ciężarowy uderzył w pojazd, który był przed nim i ta siła uderzenia powodowała, że te pojazdy kolejno uderzały w pojazdy poprzedzające, stąd później nastąpiło zapalenie się pojazdu, który był tuż przy samochodzie ciężarowym i ten pożar rozprzestrzenił się na inne pojazdy" - wyjaśniła na antenie TVN24 komisarz Rudzińska.

Z informacji policji wynika, że wśród ofiar śmiertelnych wypadku jest jedna z samochodu na niemieckich numerach rejestracyjnych. W wypadku brały udział dwa samochody zarejestrowane za naszą zachodnią granicą.

Policjanci będą także rozmawiali z uczestnikami wypadku, ich relacje będą bardzo istotne dla prowadzonej sprawy.

Droga zablokowana

Część autostrady w stronę Świnoujścia, na której doszło do karambolu, jest wciąż nieprzejezdna.

Aby ominąć to miejsce, kierowcy jadący z południa Polski powinni zjechać z węzła Kijewo w kierunku Wielgowa, a później w stronę węzła Dąbie. Z kolei jadący od strony Szczecina z Mostu Pionierów muszą kierować się w stronę ulicy Tczewskiej i węzła Dąbie. Jezdnia między węzłem Kijewo, a węzłem Dąbie jest zablokowana.

Jak poinformowała policja, droga do Świnoujścia może być zablokowana do późnych godzin nocnych.