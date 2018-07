Karczewski przeprasza za słowa o "świrach"

"Uległem emocjom i dałem się ponieść. Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się dotknięci skrótem myślowym, którego użyłem" - powiedział we wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski, odnosząc się do słów, jakie wypowiedział podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska.

Zdjęcie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski /Grzegorz Banaszak /Reporter

Podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Gdyni jedna z mieszkanek powiedziała do Karczewskiego, że przed Sejmem ustawiane są barierki i to jest wstyd. "Proszę pani, barierki, żeby świry tam się nie dostawały i żeby nie szkodziły" - odpowiedział wówczas marszałek.

Na wtorkowej konferencji prasowej Karczewski podkreślił, że na spotkaniu w Gdyni była bardzo duża grupa osób, która "dość skutecznie" przeszkadzała w jego prowadzeniu, były okrzyki i wyrywanie mikrofonów.

"To zła praktyka, to taka praktyka, która nie powinna mieć miejsca, powinniśmy pracować i rozmawiać, prowadzić dialog w spokoju. Sam bardzo często apeluję o wzajemny szacunek, o to, żebyśmy pamiętali, że nie należy nikogo narażać na złe, zbyt daleko idące określenia" - powiedział marszałek Senatu.

"I sam w takim skrócie myślowym użyłem zbyt pochopnie tego określenia" - tłumaczył. Jak mówił, są osoby, które "uporczywie, wbrew wszelkim zakazom, wbrew logice usiłują dostać się na teren parlamentu".

"Zawsze apeluję i będę apelował o to, aby ta debata i spór odbywały się na niższym poziomie emocji. W tym przypadku sam uległem tym emocjom i dałem się ponieść. I wszystkich tych, którzy niesłusznie poczuli się dotknięci tym skrótem myślowym, przepraszam" - powiedział Karczewski. Podkreślił, że sytuacja polityczna jest napięta i politycy powinni zabiegać o uspokojenie emocji.