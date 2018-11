- Pański wniosek jest całkowicie bezpodstawny - napisał marszałek Senatu Stanisław Karczewski w odpowiedzi na wniosek szefa klubu PO Sławomira Neumana ws. prac nad nowelą zawierającą przepis dot. zasad przejęć banków.

Zdjęcie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski /Grzegorz Banaszak /Reporter

Neumann poinformował w piątek, że jego partia wnioskuje do premiera, marszałka Senatu i szefa klubu PiS o wstrzymanie prace nad nowelą, do której wprowadzono przepis, że KNF może podjąć decyzję o przejęciu jednego banku przez inny. "Nie może być wątpliwości, co do uchwalanego prawa" - wskazał Neumann.

Marszałek Karczewski w odpowiedzi na wniosek Neumanna przekazanej przez dział prasowy Kancelarii Senatu, podkreślił, że nowela ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, znajduje się w "projekcie porządku obrad" najbliższego posiedzenia Senatu.

Wniosek narusza "normy konstytucyjne"?

Dodał, że Sejm uchwalił nowelę 9 listopada, a 13 listopada została ona przekazana do Senatu. Marszałek podkreślił, że Senat zgodnie z Konstytucją ma 30 dni od przekazania ustawy, aby przyjąć ją bez zmian, uchwalić poprawki lub odrzucić w całości.

"Ani Konstytucja, ani tym bardziej Regulamin Senatu nie przewidują możliwości wstrzymania prac nad ustawą w Senacie. Pański wniosek jest zatem całkowicie bezpodstawny i w moim przekonaniu zmierza do naruszenia wskazanych norm konstytucyjnych" - napisał Karczewski do Neumanna. Jak zauważył, "zgodnie z postanowieniami Regulaminu Senatu Marszałek Senatu nie ma możliwości - jak Pan sugeruje - wycofania określonego punktu z porządku obrad komisji senackiej".

Karczewski podkreślił, że określone uprawnienia w zakresie wycofania punktu z porządku obrad komisji senackiej ma wyłącznie komisja i jej przewodniczący. "Chciałbym podkreślić, że respektując zasadę dwuizbowości oraz odrębności (autonomii) izb parlamentarnych, senatorowie nie sugerują Marszałkowi Sejmu, ani posłom, w jaki sposób mają organizować swoją pracę. Tego samego oczekuję od Pana Posła w stosunku do organizacji pracy Senatu" - napisał Karczewski do szefa klubu PO.

Prace nad nowelizacjami ustaw

Senacka komisja budżetu i finansów rozpatruje w piątek zmiany niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru finansowego.

Jedna z przyjętych w Sejmie z inicjatywy PiS poprawek do noweli zakłada m.in., że w razie obniżenia sumy funduszy własnych banku, poniżej wymaganego w Prawie bankowym poziomu, albo powstania niebezpieczeństwa takiego obniżenia Komisja Nadzoru Finansowego "może podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego", jeżeli nie zagrozi to bezpieczeństwu środków gromadzonych na rachunkach w banku przejmującym, obniżeniem funduszy własnych banku przejmującego poniżej wymaganego prawem poziomu, ani nie stworzy takiego niebezpieczeństwa. Decyzja KNF "może zawierać warunki i terminy przejęcia banku przez inny bank".

Mazurek: Pracować będziemy dalej

O to, czy prace nad nowelizacją, która trafiła do Senatu, zostaną wstrzymane, została w czwartek zapytana rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Jak stwierdziła, "nie ma takiej potrzeby". "Pracować będziemy dalej" - dodała. Dzień wcześniej Mazurek mówiła, że poprawka jest związana z wdrożeniem dyrektywy unijnej, "więc byliśmy zobowiązani ją przyjąć". Dopytywana w czwartek, o którą konkretnie dyrektywę UE chodzi odpowiedziała: "To nie tyle dyrektywa, ile przepisy wynikające z przepisów Komisji Europejskiej".

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, przewodniczący KNF w marcu 2018 r. zaoferował przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. We wtorek po południu Chrzanowski złożył dymisję z funkcji przewodniczącego KNF. Premier Mateusz Morawiecki dymisję przyjął.