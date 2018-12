Przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie było świetne, wniosek o wotum zaufania to bardzo dobra inicjatywa szefa rządu, który udaje się w czwartek na szczyt europejski; bardzo dobrze, że pojedzie tam z silnym mandatem - ocenił w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

W środę przed południem Morawiecki zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania dla swojego rządu. Podczas swojego wystąpienia premier mówił, że dla rządu podstawowym zadaniem jest podnoszenie standardu życia Polaków do poziomu zachodnioeuropejskiego. Szef rządu w swoim wystąpieniu przekonywał również, że w przyszłym roku nie dojdzie do podwyżki cen prądu, podkreślał związek Polski z Unią Europejską, apelował o współpracę do opozycji i dziękował swoim ministrom za dotychczasową działalność.

Dziennikarze prosili Karczewskiego na środowym briefingu w Senacie o ocenę wystąpienia premiera.

"Było świetne, bardzo dobry pomysł, bardzo dobra inicjatywa pana premiera, który udaje się jutro na szczyt europejski. Bardzo dobrze, że będzie miał mandat; takie jest moje pełne przekonanie, że z silnym mandatem pojedzie na to posiedzenie, to było potrzebne" - ocenił marszałek Senatu.

Według niego premier w Sejmie "powiedział prawdę i samą prawdę - w jakim stanie jesteśmy, jak Polska się rozwija, co rząd PiS zrobił, czego przez osiem lat nie potrafił zrobić rząd PO-PSL". Karczewski podkreślił, że "niezwykle podobało mu się to, że pan premier zaprosił (opozycję) do wspólnego celebrowania ważnych uroczystości". "Trzeba obniżyć trochę emocje i pomyśleć o wspólnocie" - ocenił marszałek Senatu.