Kary za grzybobranie? Lasy Państwowe dementują

W Polsce grzyby można zbierać bezpłatnie i niemal bez ograniczeń - przypominają Lasy Państwowe. Polskie prawo nie przewiduje kar za grzybobranie. Są jednak miejsca, gdzie grzybów zbierać nie wolno. Oto szczegóły.

Przełom lata i jesieni to idealny czas na wyprawę do lasu na grzyby. Polacy to uwielbiają to i zgodnie z polskim prawem mogą to robić bezpłatnie i "właściwie bez ograniczeń" - przypominają Lasy Państwowe.



Tymczasem w innych europejskich krajach wprowadzone są obostrzenia związane z grzybobraniem. Jak przypominają Lasy Państwowe, w Niemczech można zebrać maksymalnie 2 kg grzybów dziennie, w Luksemburgu - jedynie na własny użytek, a w Irlandii za zbieranie grzybów nocą i bez przewiewnego kosza można dostać mandat.



W naszym kraju ograniczenia dotyczą jedynie części lasu ze stałym zakazem wstępu i obszarów chronionych - informują Lasy Państwowe i publikują dziesięć zasad grzybiarza:



Zbieraj tylko te grzyby, co do których jesteś absolutnie pewien, że są jadalne.

Nie rozpoznawaj trujących grzybów po smaku. to, że wszystkie śmiertelne gatunki są gorzkie, jest mitem.

Zbieraj grzyby w pełni wykształcone/dojrzałe. Dopiero wtedy posiadają cechy potrzebne do identyfikacji.



Grzyby wykręcaj bądź delikatnie wycinaj, by nie uszkodzić grzybni, z której grzyb wyrasta.





Nie niszcz grzybów, których nie zbierasz. Są pokarmem dla zwierząt, które żyją w lesie.





Grzyby zbieraj do koszyka. W foliowej torebce mogą nabrać szkodliwych właściwości.





Zachowaj w lesie ciszę. Hałas płoszy zwierzęta.





Swoje śmieci zabierz ze sobą, a las pozostaw czystym i takim, jaki sam chciałbyś go zastać.





Korzystaj z atlasu do rozpoznawania grzybów. Warto odświeżać i uaktualniać swoją wiedzę.





Przed wyprawą zainstaluj aplikację mapową mBDL i ściągnij mapę. Pomoże Ci, jeśli zgubisz się w lesie.





