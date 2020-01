KAS zatrzymała przemyt papierosów wartych ponad sześć milionów złotych

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w Koroszczynie uniemożliwili przemyt ponad 430 tysięcy paczek papierosów. Nielegalny towar o wartości rynkowej ponad sześciu mln zł był ukryty w ciężarówce - poinformowała w środę Krajowa Administracja Skarbowa.

KAS podała, że wjeżdżająca z Białorusi ciężarówka została prześwietlona skanerem, a następnie poddana szczegółowej kontroli. W pojeździe znajdowało się 432 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Nielegalny towar był ukryty w innym, zgłoszonym do odprawy ładunku.

Wszczęto postępowanie karne skarbowe przeciwko kierowcy pojazdu, obywatelowi Polski. "Mężczyzna nie przyznał się do próby przemytu. Papierosy i ciągnik siodłowy z naczepą, zostały zatrzymane do dalszego postępowania" - podała KAS.

Służba podkreśliła, że to drugi co do wielkości przemyt papierosów udaremniony w 2019 r. na granicy w województwie lubelskim i jeden z większych na terenie Polski.