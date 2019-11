"Po wyłonieniu kandydata tej partii w prawyborach prezydenckich, Platforma będzie przekonywać swoich koalicjantów, by został on kandydatem całej Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski" - zapowiedział szef PO Grzegorz Schetyna. "To jest dobra formuła" - dodał.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Adrian Ciężki /Reporter

Schetyna wziął udział w sobotę we Wrocławiu w konferencji prasowej, która odbyła po spotkaniu Jacka Jaśkowiaka, jednego z kandydatów w prezydenckich prawyborach, z dolnośląskimi działaczami. Lider PO zapowiedział, że po wyłonieniu kandydata tej partii w prawyborach prezydenckich, Platforma będzie przekonywać swoich koalicjantów, by został on kandydatem całej Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski.

"Już po 14 grudnia będziemy rozmawiać z koalicjantami, z ludźmi, z którymi razem tworzymy Koalicję Obywatelską, żeby nasz kandydat czy kandydatka byli także kandydatami całej Koalicji Obywatelskiej. Nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale także wsparci przez sprzymierzonych naszych sojuszników członków Koalicji Obywatelskiej. To jest dobra formuła, formuła rozmowy, debaty, także o trudnych tematach, o wizji państwa" - powiedział Schetyna.

"To nie są klasyczne wybory"

Lider PO wyjaśnił, że 14 grudnia 700 elektorów PO na konwencji wybierze kandydata, który wystartuje w wyborach prezydenckich. Tydzień wcześniej zaplanowano debatę pomiędzy kandydatami w prawyborach Małgorzata Kidawą-Błońską oraz Jackiem Jaśkowiakiem.

"To nie są klasyczne prawybory, bo są zamknięte w tej części elektoralnej Platformy Obywatelskiej, ale zapraszamy też bardzo szeroko. Rozmawiamy o wszystkim, mówimy o przyszłości samorządu. Mało kto jest tak doświadczonym politykiem samorządowcem jak Jacek Jaśkowiak, który może o tym mówić. Mówimy o wizji państwa, o Polsce 2020, 2030, 2040, bo dzisiaj takie są wyzwania, które stoją przed polską polityką" - powiedział Schetyna.

Ocenił, że debata wyborcza musi być merytoryczna i wolna od złych emocji, których w Polsce na co dzień jest bardzo dużo.

"W Polsce w kampanii wyborczej musimy potrafić rozmawiać ze sobą, rozmawiać o najważniejszych rzeczach. I to bez złych emocji, których na co dzień jest bardzo wiele. I te wybory muszą temu służyć. I zaczynamy od tej otwartej debaty w Platformie Obywatelskiej"- mówił Schetyna.

Jaśkowiak: To jest współodpowiedzialność za wynik w maju

Jaśkowiak podziękował za spotkanie z działaczami PO we Wrocławiu. Pytany przez dziennikarzy o tematykę spotkania, podkreślił, że była ona bardzo szeroka.

"Przekrój był szeroki: od spraw światopoglądowych, poprzez politykę zagraniczną, obronność, ale też te wyzwania związane z klimatem, ze smogiem. Były też pytania dotyczące kwestii socjalnych, ale też i traktowania przedsiębiorców" - mówił Jaśkowiak.

Dodał, że rozmawiano też o odpowiedzialności i ciężarze oraz ryzyku, które wiąże się z prawyborami 14 grudnia.

"Będą musieli go unieść ci wszyscy, którzy 14 grudnia zdecydują, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach. Bo to jest również współodpowiedzialność za wynik tych wyborów w maju. To była bardzo ciekawa dyskusja, trudne czasami pytania, ale też i jasne odpowiedzi bez kluczenia" - powiedział Jaśkowiak.