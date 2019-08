- Marszałek Elżbieta Witek ma szanse ujawnić listę osób, które poparły kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wykonać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO).

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Wicemarszałek zapytana w sobotę w TVN 24, czy zmiana na stanowisku marszałka Sejmu tylko na dwa posiedzenia ma sens, powiedziała, że "warto (to było zrobić - PAP) nawet na dwa dni, żeby pokazać, że Sejm to najważniejsze miejsce w naszym kraju". Wskazała, że nowa marszałek Elżbieta Witek ma szanse ujawnić listę osób, które poparły kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wykonać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodała, że "to byłby bardzo dobry początek i pokazanie, że Sejm szanuje prawo".

Pytana o to, jak był postrzegany przez nią i innych parlamentarzystów b. marszałek Marek Kuchciński, powiedziała, że bardzo się zmienił po protestach opozycji ze stycznia 2017 roku, gdy zdecydował się przenieść obrady Sejmu do Sali Kolumnowej. "To nie był już ten sam Marek Kuchciński, którego znałam sprzed wielu lat" - wskazała.

Witek zamiast Kuchcińskiego





W piątek Sejm wybrał byłą szefową MSWiA Elżbietę Witek na stanowisko marszałka Izby. Zastąpiła ona Marka Kuchcińskiego, który - w związku z informacjami o jego lotach służbowych - podał się do dymisji. W głosowaniu udział wzięło 419 posłów, większość bezwzględna wynosiła 210 głosów. Za kandydaturą Witek było 245 posłów. Kandydaturę obecnej wicemarszałek Izby Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO-KO) poparło 135 posłów, a wiceszefowej PSL Urszuli Pasławskiej - 29 posłów.

Pod koniec lipca Radio Zet podało, że marszałek Sejmu latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.

W poniedziałek Kuchciński, przepraszając za loty z rodziną flotą rządową, poinformował, że zdarzyła się raz sytuacja, kiedy rządowym samolotem podróżowała tylko jego żona. Kuchciński przekonywał, że w związku z przelotami, kiedy na pokładzie samolotu towarzyszyli mu bliscy, nie doszło do złamania prawa. Zadeklarował też wpłatę 28 tys. zł na modernizację sił zbrojnych za lot żony.

W poniedziałek wieczorem 5 sierpnia na stronach Sejmu opublikowano "wykaz krajowych podróży służbowych drogą powietrzną Marszałka Sejmu w czasie VIII kadencji". Zawiera on 85 pozycji opisujących podróże krajowe marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego między 17 marca 2016 r. a 22 lipca 2019 r. Jak wynika z wykazu 70 z nich odbywało się na trasie między Warszawą i Rzeszowem (w tym często z drogą powrotną). W wykazie opublikowanym przez CIS znalazły się też informacje dotyczące liczby podróży krajowych, liczby pasażerów na pokładzie (bez uwzględnienia nazwisk czy funkcji) oraz cel wizyty.

Kwestia lotów Kuchcińskiego była krytykowana przez polityków PO, którzy chcą, by marszałek Sejmu przedstawił szczegóły lotów rządowym samolotem, kiedy na pokładzie byli jego bliscy: ile było takich lotów i kto brał w nich udział. Posłowie PO-KO w związku z informacjami o lotach Kuchcińskiego złożyli wniosek o odwołanie go z funkcji marszałka Sejmu.