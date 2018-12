Kidawa-Błońska o zmniejszeniu bonifikat: To był błąd

"Radni PO powinni warszawiakom w sposób racjonalny wytłumaczyć, dlaczego zmienili zdanie ws. zmniejszenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" - uważa wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO). "To był błąd" - dodała.

"Jeżeli z kimś się na coś umawia - a radni PO w poprzedniej kadencji tak głosowali - to jeżeli zmieniają zdanie, to powinni to w sposób racjonalny wytłumaczyć, bo rzeczywiście to wygląda nieciekawie" - powiedziała we wtorek w Radiu Zet Kidawa-Błońska. Jak dodała, "jeżeli się obiecuje, słowa się dotrzymuje - w polityce także".

"Moim zdaniem, jeżeli radni Platformy Obywatelskiej teraz podjęli decyzję, że zmieniają swoje ustalenia, to powinni to przedtem wytłumaczyć i dopiero potem podejmować decyzje, wiedząc co myślą warszawiacy" - oceniła wicemarszałek Sejmu.

"To był błąd"

Tłumacząc radnych PO, zwróciła uwagę, że sytuacja się zmieniła. Jak mówiła, w trakcie kampanii PO nie mówiła o tym, o ile podrożeje energia elektryczna w mieście. "My sobie nie zdajemy sprawy, ale w naszym mieście zwiększenie opłaty energetycznej - utrzymanie miasta kosztuje dużo więcej" - zauważyła Kidawa-Błońska.

Wicemarszałek zapewniła, że PO z tej sytuacji "na pewno wyciągnie wnioski". Dopytywana jakie, powiedziała: "jeżeli się obiecuje, słowa się dotrzymuje". "A jeżeli sytuacja pokazuje, że trzeba zmienić rozwiązanie - bo w życiu się może wiele rzeczy wydarzyć - to trzeba najpierw ludzi do tego przygotować, wytłumaczyć" - powiedziała.

Jak podkreśliła, to był "błąd Platformy", który nie powinien powstać. "Jeżeli obiecało się kilka miesięcy temu coś, powinno się to wykonać. Koniec kropka. Druga sprawa - jeżeli podjęli radni taką decyzje, wcześniej powinni wytłumaczyć dlaczego to robią, a nie zaskakiwać mieszańców"- zaznaczyła.

Platforma zmienia decyzję

W ubiegłym tygodniu Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS.

Projekt uchwały ws. obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. W głosowaniu uchwałę poparło 38 radnych, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W uchwale zapisano, że bonifikata wynosi 60 proc., gdy opłata jednorazowa za przekształcenie zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Jeśli opłata, zostanie wniesiona w drugim roku, to bonifikata wyniesie 50 proc., w trzecim - 40 proc., w czwartym - 30 proc., w piątym - 20 proc., a jeśli w szóstym roku, to bonifikata wyniesie 10 proc.

W połowie października - przed wyborami samorządowymi - rada miasta przyjęła uchwałę ustającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.