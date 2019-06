Kiedy "500 plus" dla niepełnosprawnych? Deklaracja wiceministra

MRPiPS kończy już prace nad projektem w sprawie 500 zł dla osób niepełnosprawnych, w lipcu projekt trafi do Sejmu - zapowiedział wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Dodał, że projekt ma być realizowany od jesieni.

Zdjęcie Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed /Tomasz Kawka /East News

Wiceminister Szwed w Radiowej Jedynce zapowiedział, że gotowy projekt trafi do Sejmu w przyszłym miesiącu. "Ten projekt musi trafić w lipcu na posiedzenie Sejmu, żebyśmy mogli dotrzymać tych terminów, o których mówi pan premier, czyli żeby realizacja była na jesieni tego roku" - powiedział.



"Program jest potrzebny, bo on wesprze te osoby niepełnosprawne, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji i nie mają środków do życia" - wskazał.

Poinformował, że resort kończy już prace nad projektem. "Problem jest ważny, on jest też trudny do rozwiązania, bo chodzi też o określenie grupy, do której w pierwszej kolejności ta pomoc dotrze" - powiedział. Dodał, że "po wyborach" rząd zajmie się zmianami w systemie orzekania o niepełnosprawności.

Wiceminister poinformował, że dodatek dla niepełnosprawnych prawdopodobnie będzie wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. "Jeszcze nie jest przesądzone, jakimi kanałami to będzie (wypłacane - PAP), ważne żeby te osoby, które to wsparcie otrzymają, otrzymały je jak najszybciej" - powiedział Szwed.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd chce, by projekt ustawy ws. 500 zł dla niepełnosprawnych był procedowany jak najszybciej. Wskazał, że dodatek początkowo będzie przyznawany dwóm grupom "najbardziej pokrzywdzonych osób, które obejmą ok. 500 tys. osób".

Premier jako źródło finansowania projektu wskazywał podatek handlowy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.