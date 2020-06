Kiedy śpi, przychodzi śmierć. Rodzice czteroletniej Julki proszą o pomoc

Każde zaśnięcie czteroletniej Julki to dla niej śmiertelne niebezpieczeństwo. Rodzice dziewczynki apelują o pomoc.

Dziewczynka urodziła się z niedotlenieniem okołoporodowym i brakiem samodzielnego oddechu. Lekarze zdiagnozowali chorobę genetyczną - klątwę Ondyny - zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji, która sprawia, że Julia przestaje oddychać, kiedy zasypia. Dotychczas nie wynaleziono na nią lekarstwa.

Julkę przy życiu trzyma respirator. Z powodu zaniku nerwu wzrokowego i uszkodzenia kory wzrokowej mózgu czterolatka słabo widzi. Ma problemy z koordynacją wzrokowo-słuchową i jedzeniem. Przez rurkę tracheotomijną nie mówi. Jej rozwój jest nieharmonijny i opóźniony w stosunku do rówieśników.



"Julia bezwiednie na śnie odpina się od respiratora, dlatego musimy całą noc czuwać, inaczej dojedzie do niedotlenienia a w konsekwencji do śmierci..." - piszą rodzice.

Aby Julka mogła oddychać i normalnie funkcjonować, potrzebna jest kosztowna operacja wszczepienia stymulatora nerwu przepony. Do tego potrzebna jest pomoc.



Liczy się każda złotówka!