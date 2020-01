"Planujemy, że tzw. czternasta emerytura będzie wypłacana w listopadzie 2021 r. Projekt ustawy w tej sprawie jest już przygotowany, niedługo trafi pod obrady rządu" - powiedziała w czwartek w TVP Info minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister przypomniała, że projekt ustawy w sprawie trzynastej emerytury został pod koniec roku przyjęty przez rząd, a teraz będzie procedowany przez Sejm.

"W kwietniu planujemy, że te dodatkowe świadczenia będą wypłacone emerytom i rencistom i tutaj jesteśmy w pełni przygotowani" - oświadczyła minister.

Kiedy wypłata "czternastek"?

Minister Maląg, dopytywana o czternastą emeryturę, wyjaśniła, że projekt ustawy jest już w ministerstwie przygotowany i niedługo trafi pod obrady rządu.

"Tam jest tak, jak było zapowiadane, kryterium dochodowe. Będzie też 'złotówka za złotówkę' po przekroczeniu kryterium dochodowego. Na pewno w czasie 100 dni rządu będziemy mieli ten dokument gotowy, przynajmniej rząd" - stwierdziła.

Jak poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, planowany termin wypłaty czternastej emerytury to listopad 2021 r.

Waloryzacja emerytur i rent

Maląg odniosła się też do tegorocznej waloryzacji emerytur i rent, która ma być, tak jak w 2019 r., kwotowo-procentowa.

"Dlaczego kwotowo-procentowa? Bo to jest korzystne dla tych emerytów i rencistów, którzy pobierają niższe świadczenia, czyli niższe niż 2160 zł. Ponad 6,2 mln emerytów i rencistów w wyniku tego sposobu waloryzacji dostanie świadczenie wyższe niż tylko inflacyjne" - oznajmiła.

Podniesienie płacy minimalnej

Minister, pytana, czy realne jest podniesienie płacy minimalnej w 2023 r. do czterech tys. zł brutto, jak zapowiadało PiS w kampanii wyborczej, i czy nie wpłynie to na brak podwyżek dla pracowników, którzy zarabiają nieznacznie więcej, stwierdziła, że można mówić o tym, że "podniesienie płacy minimalnej wpływa na spłaszczenie wynagrodzenia".

"Ale ja odpowiadam w ten sposób: czy my chcielibyśmy zarabiać to 2250 zł, pracując na określonych stanowiskach? Czy jednak rząd powinien zadbać o te osoby, które najniżej zarabiają, aby mogły godnie żyć? I dlatego dążenie do coraz wyższej płacy minimalnej ma zdynamizować gospodarkę, bo ci ludzie będą wydawali te pieniądze, nie będą oszczędzali, bo to są zbyt małe pieniądze, żeby powodować duże oszczędności" - mówiła.

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wzrosło z 2250 zł do 2600 zł brutto.