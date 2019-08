Kiedy zmiany w lotach służbowych? Sasin podaje datę

Projekt ustawy ws. lotów służbowych najważniejszych osób w państwie zostanie przyjęty jeszcze w tej kadencji Sejmu; 30 sierpnia to najbardziej właściwa data, kiedy ta ustawa mogłaby być przez parlament przyjęta - powiedział w piątek wicepremier Jacek Sasin.

Zdjęcie Jacek Sasin /Beata Zawrzel /Reporter

Powstanie projektu ustawy, który ma uregulować kwestie lotów służbowych najważniejszych osób w państwie zapowiedział pod koniec lipca w rozmowie z PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński po ujawnieniu przez media informacji ws. lotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

W piątek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przedstawił najważniejsze założenia projektu ustawy ws. lotów służbowych najważniejszych osób w państwie. Przewidują one m.in. wprowadzenie centralnego rejestru lotów typu HEAD oraz zakaz przelotów dla rodzin czy parlamentarzystów nie uczestniczących w oficjalnych delegacjach. W projekcie ma także pojawić się definicja "oficjalnej delegacji".

Szef kancelarii premiera zaprosił do prac nad projektem przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych na poniedziałek na godz. 14. Do prac zostaną zaproszeni też szefowie kancelarii: prezydenta, Sejmu, Senatu, premiera, a także Urząd Lotnictwa Cywilnego i MON.

Sasin mówił w TVP Info, że projekt ustawy ws. lotów służbowych najważniejszych osób w państwie, zostanie "w krótkim czasie" przyjęty przez parlament. "To jest oczywiste, że w tej kadencji. Parlament ma następne posiedzenie 30 sierpnia, to się wydaje taka najbardziej właściwa data, kiedy ta ustawa mogłaby być przez parlament przyjęta" - podkreślił wicepremier. "Chcemy te kwestie rozwiązać, kwestie, które nasi poprzednicy z PO bardzo zagmatwali" - dodał.

Wicepremier był również pytany, dlaczego rząd nie zdecydował się na wprowadzenie odpłatnej możliwości przelotów dla rodzin. "Rozmawialiśmy o tym, ale uznaliśmy, że to nie jest celowe. To zawsze budzi pokusy obchodzenia tego. Zresztą, samoloty rządowe to nie są samoloty, na które powinno się sprzedawać bilety, a de facto to by do tego doprowadziło" - powiedział Sasin.