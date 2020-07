Kierowca tira zdążył tylko powiedzieć żonie, że ma zawał. Nietypowa akcja policji

Był ubiegły czwartek, gdy do bydgoskiej komendy policji zadzwoniła zdenerwowana kobieta, mówiąc, że jej mąż jechał tirem, prawdopodobnie w Niemczech, zjechał na parking i zdążył tylko przekazać, że ma zawał. Zaczął się wyścig z czasem, aby ustalić, skąd mężczyzna mógł dzwonić.

"Zapamiętam ten dyżur bardzo długo" - mówi podkom. Zbigniew Cybulski, który odbierał telefon, w rozmowie z tvn24.pl.

Kobieta poinformowała go, że "mąż jechał z Francji w stronę Polski i prawdopodobnie ma zawał. Ledwo dosłownie oddychał, a on jest już po jednym zawale" - mówiła.

Dosłownie chwilę wcześniej mężczyzna zjechał tylko na parking, ale rozmawiając z żoną i przekazując jej, że ma zawał, oddychał już z dużym trudem. Usłyszała trzask, jakby telefon wypadł z ręki.

"Jasne było to, że musimy namierzyć człowieka w kilkadziesiąt sekund i wysłać do niego karetkę. Zadzwoniłem do jego pracodawcy" - mówi policjant.

Odnaleziono zapisy GPS wszystkich pojazdów w trasie. Przy okazji wyszło na jaw, że akurat na ten wyjazd mężczyzna pojechał innym samochodem, niż ten, o którym mówiła żona. Został jednak namierzony.

Okazało się, że tir stał na parkingu w Luksemburgu. Podkom. Cybulski mówi TVN24, że zadzwonił do biura współpracy międzynarodowej policji. "Powiedziałem, że trzeba ratować mężczyznę w Luksemburgu i stosowną dokumentację wypełnię później".

Karetka przyjechała po kilkudziesięciu minutach i zabrała kierowcę do szpitala. Pacjent trafił od razu na stół operacyjny, operacja się udała.

Jak podaje TVN24, mężczyzna ma dzisiaj opuścić szpital.