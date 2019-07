W Krakowie w ostatnich wyborach Koalicja zwyciężyła z konkurentami; chcielibyśmy, żeby stąd popłynęło ważne przesłanie - mówił podczas niedzielnej akcji #POrozmawiajmy w Krakowie senator PO Bogdan Klich.

Zdjęcie Bogdan Klich /Beata Zawrzel /Reporter

"Jesteśmy w mieście, w którym w ostatnich, i w poprzednich wyborach także, Koalicja zwyciężyła z konkurentami, czyli z PiS-em. Zwyciężyła w wyborach samorządowych, europejskich i zwyciężała także w przeszłości. (...) Dlatego chcielibyśmy, żeby z Krakowa popłynęło do państwa ważne przesłanie" - mówił podczas niedzielnej akcji #POrozmawiajmy senator PO Bogdan Klich.

"Duże forum PO"

Reklama

"Od kilku dni prowadzimy w całej Polsce, między innymi w Krakowie, ale także w innych miejscowościach w całym kraju akcję #POrozmawiajmy, w czasie której, w różnych miejscach - na placach targowych, na bazarach, na ulicach, na placach dużych, małych miejscowości - rozmawiamy z ludźmi, z Polakami, po to, aby nasz program, który będzie przedstawiany w lipcu, był dobrze skonsultowany" - wyjaśnił.

Klich zapowiedział, że program ten zostanie omówiony w nadchodzącym tygodniu, a w piątek i sobotę odbędzie się "duże forum Platformy Obywatelskiej". "50 paneli, zaproszonych kilkaset osób, kilka różnych tematów, ale główne tematy, które będziemy omawiać to: zdrowie, środowisko, szkoła i praworządność" - poinformował.

Jak dodał, wyboru tematów dokonano na podstawie opinii Polaków, z którymi politycy odbyli rozmowy. "Uważają (oni - PAP) przede wszystkim, że w czasie kampanii wyborczej i po niej powinniśmy skoncentrować się na poprawie ochrony zdrowia, "odkręceniu" tych wszystkich złych zmian, które zdarzyły się w systemie polskiego szkolnictwa i na poprawie oświaty polskiej" - wyjaśnił Klich.

Walka o czyste powietrze

Senator dodał, że zdaniem rozmówców należy skupić się także na walce o czyste powietrze, "walce z tą całą błędną polityką, którą prowadzi PiS", ale także na nowych propozycjach, które mają zapewnić lepszą dbałość o środowisko. Przypomniał także, że w Krakowie protestowano, "przeciwstawiając się tym wszystkim złym zmianom, które PiS wprowadzał w systemie niezależnego sądownictwa". Podczas spotkania podkreślano, że w nadchodzących wyborach parlamentarnych rozstrzygnie się, jaki kształt będzie miała Polska, a zależy to przede wszystkim od głosów wyborców.

Jak mówił senator Jerzy Fedorowicz (PO), akcja #POrozmawiajmy stanowi swego rodzaju sprawozdanie z tego, co politykom udało się zrealizować do tej pory. "Ludzie są zadowoleni, że jesteśmy z nimi. Nie prowadzimy kampanii wyborczej, tylko składamy sprawozdanie, żeby ludzie orientowali się do czego nas powołali" - wyjaśnił, oceniając, że "polityka to jest służba. "I w moim pojęciu, ta grupa, która tu jest, to są ludzie bardzo osadzeni w służbie dla Polski, dla Krakowa. Jestem dumny, że jestem z nimi" - powiedział.

Fedorowicz przyznał, że stoją przed nim "dosyć trudne wyzwania", wskazując na wtorkową debatę w Senacie nad specustawą zakładającą budowę na terenie Westerplatte placówki muzealnej, która ma być oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. "To są rzeczy z zakresu moich obowiązków. Następują zmiany, które przechodzą niezgodnie z prawem i o to będziemy walczyć. Dla nas sprawa dobrobytu jest podstawowa, ale też jedną z najważniejszych jest przestrzeganie prawa. I z tym będziemy wychodzić do Polaków" - wyjaśnił.

Z kolei zdaniem posła Jerzego Meysztowicza (PO-KO), ze stolicy Małopolski powinien płynąć również przekaz o zadbanie o kulturę. "W tej chwili mamy cenzurę w kulturze, i nie możemy na to pozwolić. Kraków zawsze był traktowany jako stolica kultury, w związku z tym z Krakowa popłynie przekaz, że nie pozwolimy na zmiany historii, na przejęcie kultury, bo bez niej nie jesteśmy w stanie dalej normalnie żyć" - ocenił.