​Kłopotek o wyborach: Najprawdopodobniej PSL pójdzie samodzielnie

Najprawdopodobniej będzie to samodzielny start - tak o udziale PSL w wyborach do parlamentu powiedział w poniedziałek poseł PSL Eugeniusz Kłopotek. Wyraził przekonanie, że w wyborach wystartuje b. szef Stronnictwa Waldemar Pawlak.

"Najprawdopodobniej będzie to samodzielny start" - odpowiedział Kłopotek w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma9" pytany o możliwość stworzenia przez PSL koalicji wyborczej do Sejmu i Senatu z innymi ugrupowaniami.

W ocenie posła Kłopotka samodzielny start pozwoli Polskiemu Stronnictwu Ludowemu przekroczyć próg wyborczy. "Część wyborców, których straciliśmy przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego pewnie nie odzyskamy, ale jednak większość odzyskamy. Również pójdą ci, którzy nie poszli w wyborach do PE, a teraz pójdą i zagłosują na Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeśli wystartuje cała pierwsza liga PSL-owska; to jestem spokojny o próg wyborczy" - podkreślił.

Pytany, czy w wyborach wystartuje Waldemar Pawlak opowiedział: "Jestem przekonany, że jeżeli będzie to samodzielny start, to Waldemar Pawlak na pewno wystartuje".

Według Kłopotka nie możliwa jest wyborcza koalicja z Kukiz’15. "Nie bardzo bym sobie to wyobrażał. Tym bardziej, że nie można zrobić koalicji partii politycznej ze stowarzyszeniem, a Kukiz'15 jest stowarzyszeniem, nie jest partią polityczną" - zaznaczył. "Możliwy jest jednak taki scenariusz, że na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego znajdą się - być może - członkowie czy sympatycy Kukiz’15" - dodał.

Kłopotek wykluczył koalicję z Prawem i Sprawiedliwością oraz ewentualną współpracę z tą partią w przyszłym parlamencie. "Na dzisiaj, formalna współpraca PiS-u z PSL-em wydaje mi się niemożliwa" - wskazał.

W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego PSL startowało w ramach Koalicji Europejskiej z PO, Nowoczesną, SLD i Zielonymi. Mandaty uzyskało trzech europosłów Stronnictwa. 1 czerwca Rada Naczelna PSL podjęła uchwałę o budowie bloku wyborczego na wybory parlamentarne pod nazwą Koalicja Polska. Do współpracy zaprosiła ugrupowania, którym bliskie są "wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe". Ostateczną decyzję w sprawie formuły startu w jesiennych wyborach parlamentarnych Rada Naczelna Stronnictwa ma podjąć 6 lipca.