Kłopoty samolotu lecącego z Gdańska do Norwegii. Maszyna musiała zawrócić

Kłopoty techniczne miał samolot lecący z Gdańska do Tromso w Norwegii. Maszyna linii WizzAir, która wystartowała o 14:15 musiała zawrócić. Kilka minut przed godziną 17 bezpiecznie wylądowała w porcie lotniczym im. Lecha Wałęsy.

Zdjęcie Maszyna linii WizzAir, która wystartowała o 14:15 musiała zawrócić /Tomasz Kawka /East News

Samolot miał kłopoty techniczne. Jak dowiedział się reporter RMF FM, nie chciały się zamknąć klapy podwozia maszyny, tym samym nie schowały się jej koła.



Sytuacja zmusiła pilotów do krążenia w pobliżu lotniska, tak by można było spalić nadmierną ilość paliwa, uniemożliwiają lądowanie. Nie było to lądowanie awaryjne.

Reklama

Teraz samolot będzie musiał przejść przegląd techniczny. Nie wiadomo jeszcze, czy pasażerowie odlecą do Norwegii jeszcze dziś, czy też rejs zostanie odwołany.