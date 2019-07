Kłótnia pilotów podczas lotu z Katowic do Turcji

Piloci samolotu linii Enter Air pokłócili się w kokpicie w trakcie lotu. Nagranie, w którym kapitan w ostrych słowach zwraca się do drugiego pilota wyciekło do sieci. Samolot leciał z Katowic do Antalyi w Turcji – czytamy na portalu Wirtualna Polska.

Jak wynika z nagrania, które pojawiło się w serwisie YouTube, piloci pokłócili się o uruchomienie systemu VNAV, kontrolującego wznoszenie się samolotu. Kapitan Boeinga 737 chciał system wykorzystać, drugi pilot go wyłączył i próbował zwiększyć wysokość ręcznie.

Kapitan najprawdopodobniej zapomniał wyłączyć mikrofon i jego ostra reakcja została nagrana.

Pełny zapis rozmowo poniżej.

Nagranie podzieliło internautów. Część komentujących uważa, że kapitan powinien zostać zwolniony za wprowadzanie nerwowej atmosfery w pracy. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że jako dowódca ma prawo zwrócić uwagę podwładnym, a młodszy pilot dzięki tej sytuacji nie popełni więcej tego typu błędu.

Wirtualna Polska poprosiła Enter Air o komentarz w tej sprawie, jednak przewoźnik wydał jeszcze oświadczenia.