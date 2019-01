Minister obrony Mariusz Błaszczak i prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki podpisali w piątek w Mielcu (woj. podkarpackie) umowę na dostawę czterech śmigłowców S-70i Black Hawk dla wojska. W uroczystości wziął udział premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości podpisania umowy z Polskimi Zakładami Lotniczymi w Mielcu (Podkarpacie), na dostawę czterech śmigłowców Black Hawk dla wojsk specjalnych /Darek Delmanowicz /PAP

Śmigłowce mają trafić do Wojsk Specjalnych. Szef MON Mariusz Błaszczak nie podał wartości podpisanej umowy. Poinformował natomiast, że obejmuje ona także szkolenie i pakiet logistyczny.

"Cztery śmigłowce Black Hawk dla wojska zostaną dostarczone do grudnia tego roku" - zapewnił szef MON Mariusz Błaszczak.



"To nowa konstrukcja. To śmigłowiec, który gwarantuje podwyższenie zdolności bojowych naszych żołnierzy. Polscy specjaliści są bardzo dobrzy, zasługują na to, żeby dysponować najnowocześniejszym sprzętem" - powiedział Błaszczak.

Zwrócił uwagę, że śmigłowce będą pochodziły z polskiego zakładu. "To jest nasz wspólny sukces, to jest sukces Wojska Polskiego, sukces PZL Mielec, ale to jest sukces Polski" - mówił.

Podkreślił, że jest to konstrukcja wybrana przez ponad 20 państw, sprawdzona także w warunkach bojowych, m.in. w Iraku i Afganistanie.

Premier Morawiecki po podpisaniu umowy na śmigłowce Black Hawk zaznaczył, że umowa jest wyrazem wzmacniania NATO i bezpieczeństwa Polski.

"Poprzez tego typu zakupy nie tylko wzmacniamy NATO i bezpieczeństwo polskiego nieba, ale również polski przemysł. Niech te 'czarne jastrzębie' strzegą polskiego nieba" - powiedział premier.