KNF pod lupą NIK. Chodzi o aferę GetBacku

KNF jest dalej przedmiotem kontroli NIK; sprawdzamy, jak kontrolowała zgodność działań prowadzonych przez banki w związku z obrotem instrumentami GetBack - poinformował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Wyraził nadzieję, że wyniki kontroli zostaną przedstawione w pierwszym kwartale 2019 r.

Zdjęcie Krzysztof Kwiatkowski /Jan Graczyński /East News

Kwiatkowski poinformował w sobotę na antenie radia ZET, że KNF jest dalej przedmiotem "troski", czyli kontroli NIK. "Sprawdzamy, jak KNF wykonywał swoje obowiązki w związku ze swoim trzecim podstawowym zadaniem - kontrolowania zgodności działań prowadzonych przez banki w związku z działalnością o obrocie instrumentami finansowymi. Banki, jak wiemy, handlowały instrumentami, takimi jak instrumenty GetBack" - podkreślił prezes NIK.

Reklama

"Chcemy sprawdzić, kiedy KNF miał tę informację, jakie podjął działania, żeby banki, sprzedając te instrumenty, rzetelnie i wiarygodnie informowały klientów o ryzyku. To także jest odpowiedzialność KNF" - powiedział Kwiatkowski.

Zapewnił, że NIK przedstawi "szczegółowe informacje, jak ze swoich obowiązków wywiązywała się KNF". "Mam nadzieję, że w stosunkowo niedługim czasie, w przyszłym roku - w pierwszym kwartale - będziemy przedstawiać wyniki tej kontroli" - zaznaczył prezes NIK.

Kwiatkowski mówił również o przeprowadzanej przez NIK kontroli głównych instytucji odpowiedzialnych za sektor finansowy w Polsce - Ministerstwa Finansów (MF), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). NIK poinformował po kontroli, że sektor bankowy w Polsce jest stabilny, a co za tym idzie oszczędności obywateli z gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są bezpieczne.

Kwiatkowski podkreślił, że z przeprowadzonej kontroli jest "zła i dobra wiadomość". Ta pozytywna, jak oświadczył, jest taka, że polski system bankowy jest stabilny, a "wkłady Polaków są bezpieczne".

Gorszą informacją - jak kontynuował prezes NIK - jest to, że niestety wykryto liczne nieprawidłowości, szczególnie w działaniu KNF.

Wskazał m.in. na to, że na liście osób, które były wyznaczane jako kuratorzy do nadzoru banków w trudnej sytuacji finansowej, były osoby niemające odpowiedniego wykształcenia. Dodał, że KNF ma obowiązek prowadzenia kontroli w bankach, a z raportu wynika, że około 85 proc. banków spółdzielczych nie było objęte żadną kontrolą.

W swoim raporcie NIK oceniła, że "w okresie objętym kontrolą (od listopada 2015 r. do listopada 2017 r.) Narodowy Bank Polski i Minister Finansów, tworzące dwa z czterech filarów głównych sieci bezpieczeństwa finansowego, rzetelnie wykonywały swoje zadania nadzorcze w kluczowych aspektach dla zapewnienia stabilności sektora bankowego". "Nie oznacza to jednak, że NIK w ich działaniu nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Wystąpiły one w sprawowaniu przez KNF nadzoru nad bankami spółdzielczymi oraz w działalności legislacyjnej Ministra Finansów" - podkreślono.

NIK oświadczyła również, że "nadzór jest niezwykle istotny z punktu widzenia państwa, bowiem aktywa sektora bankowego stanowią około 70 proc. aktywów całego systemu finansowego". "Sektor ten jest głównym źródłem finansowania gospodarki, a depozyty bankowe są największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych. Dlatego szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności sektora bankowego" - zaznaczyła NIK.