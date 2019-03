Nie tylko eurowybory, ale też elekcja do polskiego parlamentu - jak ocenił były premier Leszek Miller, jest szansa, że ugrupowania wchodzące w skład Koalicji Europejskiej pójdą razem też do jesiennych wyborów.

Zdjęcie Konferencja prasowa Koalicji Europejskiej /Piotr Molecki /East News

Miller kandyduje do PE z drugiego miejsca na liście Koalicji Europejskiej w Wielkopolsce.



"Jeżeli będzie sukces, w co wierzę, to tak może być" - powiedział Leszek Miller, zapytany na antenie TVN24, czy wyobraża sobie, że Koalicja Europejska wystawi wspólnych kandydatów nie tylko na wybory europejskie, ale też na jesienne parlamentarne.

Reklama

"Sukces w wyborach do parlamentu europejskiego uskrzydli koalicję, wzmocni i będzie stanowił dodatkową motywację, żeby w takim kształcie, a może w składzie poszerzonym, koalicja poszła do wyborów do Sejmu i Senatu" - dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że projekt Koalicji Europejskiej będzie można uznać za nieudany, gdyby Koalicja Europejska doznała "dojmującej klęski".

Były premier uznał sam fakt stworzenia Koalicji Europejskiej za wielki sukces Grzegorza Schetyny i liderów ugrupowań, które weszły w jej skład.

Zapewnił jednocześnie, że ta koalicja nie zagraża tożsamości Sojuszu Lewicy Demokratycznej.