W sobotę po godz. 12.30 w Warszawie rozpoczęła się współorganizowana przez PO oraz Inicjatywę Polska Barbary Nowackiej konwencja pt. "Kobieta, Polska, Europa". W jednej ze stołecznych hal zebrało się kilkuset działaczy PO, KOD oraz IP - parlamentarzystów, samorządowców.

Konwencję otworzyła prezentacja spotu, w którym politycy m.in. Platformy Obywatelskiej przekonują jak ważna jest równość i prawa kobiet. Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.



"Prawa kobiet były prezydentowi Adamowiczowi bliskie. 28 listopada Paweł Adamowicz przekazał kobietom symboliczne klucze do miasta" - mówiła rzeczniczka zmarłego Pawła Adamowicza Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

"Paweł Adamowicz był osobą wierzącą, z wiary płynęła jego głęboka tolerancja dla postaw odmiennych. Pragnął żeby Gdańsk pozostał wspólnym domem dla wszystkich" - powiedział wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.



Sobotnie wydarzenie ma być z jednej strony podsumowaniem serii konsultacji, które Platforma prowadzi od zeszłego roku pod hasłem "(S)prawa Polek", z drugiej - wstępem do zbliżającej się kampanii przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zjazd ma też upamiętnić setną rocznicę pierwszych, po odzyskaniu niepodległości, wyborów parlamentarnych, które odbyły się 26 stycznia 1919 r. Po raz pierwszy w historii prawo głosu i kandydowania miały w nich kobiety (do Sejmu dostało się wówczas osiem posłanek).

Zaproszenie na spotkanie, które PO zapowiadało jako konwencję Koalicji Obywatelskiej, zostało też wystosowane do przewodniczącej Nowoczesnej. Katarzyna Lubnauer zapowiedziała jednak, że nie weźmie w nim udziału. "Dostałam zaproszenie, ale my w tym nie uczestniczymy, nie jesteśmy organizatorem. To jest konwencja Platformy, nie Koalicji Obywatelskiej" - powiedziała PAP liderka Nowoczesnej.



Wyraziła przy tym pogląd, że wydarzenia z grudnia, kiedy to do klubu PO odeszła grupa posłów Nowoczesnej, "spowodowały, iż można uznać, że Platforma Obywatelska wygasiła Koalicję Obywatelską". Jej zdaniem trzeba "budować nową szeroką koalicję, czteropodmiotową, czyli złożoną z PO, PSL, SLD i Nowoczesnej".