Kolarski: 1 września najprawdopodobniej odbędzie się spotkanie prezydentów Polski i Niemiec

1 września najprawdopodobniej dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera - powiedział w środę prezydencki minister Wojciech Kolarski w telewizji wPolsce.pl.

Zdjęcie Frank-Walter Steinmeier i Andrzej Duda /AFP

Poinformował, że spotkanie odbędzie się w Wieluniu z okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.



"1 września - wybuch II wojny światowej - jest jedną z tych rocznic, wokół których będzie się rozgrywać polityka państwa polskiego w tym roku" - powiedział. "Jest kilka takich rocznic, jedną z najważniejszych ze względu na znaczenie nie tylko dla historii Polska, ale i historii świata jest właśnie ta rocznica" - dodał.

Kolarski poinformował, że prace rozpoczęły się już nie tylko w prezydenckiej kancelarii, ale są one koordynowane we współpracy z rządem. "Mogę zdradzić, iż 1 września najprawdopodobniej dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, którzy razem w Wieluniu będą tę tragiczną rocznicę obchodzić" - zaznaczył. Powiedział, że te nieformalne ustalenie padły w rozmowie prezydentów.

1 września 1939 r. o godz. 4.40. nastąpił pierwszy atak niemieckich samolotów bombowych - na wieluński szpital Wszystkich Świętych. W nalocie zginęły 32 osoby - pacjenci i personel szpitala. Według różnych źródeł w wyniku ataku Luftwaffe na miasto, zginęło od 1200 do ponad 2 tys. osób. W gruzach legło 75 proc. miejskiej zabudowy. Niemieckie samoloty zrzuciły na miasto 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. W Wieluniu nie stacjonowały żadne jednostki Wojska Polskiego, nie było tam również stanowisk obrony przeciwlotniczej. Zdaniem historyków, miasto zbombardowano, by przetestować sprzęt i zastraszyć ludność cywilną. Przed wojną Wieluń liczył ok. 16 tys. mieszkańców i był oddalony od granicy niemieckiej o 21 km.