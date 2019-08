W najbliższym numerze "Gazety Polskiej" ukaże się kolejna naklejka. "Nie mogę powiedzieć, czego będzie dotyczyć" – powiedział Wirtualnym Mediom redaktor naczelny dziennika Tomasz Sakiewicz.

Zdjęcie Poprzednie naklejki z "Gazety Polskiej" /Beata Zawrzel /Reporter

Przypomnijmy, że 24 lipca tego roku do "Gazety Polskiej" dodano naklejki z napisem: "Strefa Wolna od LGBT". Na naklejkach widniał przekreślony tęczowy symbol, nawiązujący do flagi ruchu LGBT.

Decyzją sądu, w ramach zabezpieczenia powództwa, 25 lipca wydane zostało postanowienie, nakazujące wydawcy "Gazety Polskiej" wycofanie z dystrybucji dodanych do tygodnika naklejek z hasłem.

Postanowienie sądu zostało podjęte po wniosku pełnomocników współorganizatora Marszu Równości w Lublinie Bartosza Staszewskiego. We wniosku zwrócili się oni do sądu o udzielenie zabezpieczenia przed zainicjowaniem w tej sprawie postępowania o ochronę dóbr osobistych.



Temat naklejek w "Gazecie Polskiej" powraca. Jak podały Wirtualne Media, w najbliższym numerze tygodnika, który trafi do sprzedaży w środę 28 sierpnia, dodana zostanie kolejna naklejka. Redakcja nie ujawnia jednak jej treści, obawiając się działań prawnych mających na celu blokadę sprzedaży.

"Nie mogę powiedzieć, czego będzie dotyczyć, bo wszystko będzie podlegać próbie blokady sądowej. Mogę powiedzieć tylko, że to zło, które było przerażone poprzednią nalepką, powinno być przerażone jeszcze bardziej" - powiedział Wirtualnym Mediom redaktor naczelny gazety Tomasz Sakiewicz.



Dodatkowo, szef "Gazety Polskiej" skomentował na Twitterze doniesienia, jakoby Empik planował ocenzurowanie naklejek w dzienniku. "Cenzura prewencyjna?!! Kolporter obsługujący Empik żąda wizualizacji nalepki 'Gazety Polskiej'" - napisał Sakiewicz, odnosząc się do medialnych doniesień.