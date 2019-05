W czwartek wieczorem w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej zebrało się kierownictwo Zjednoczonej Prawicy. W dotyczącym rekonstrukcji rządu spotkaniu obok władz PiS biorą udział wicepremier, szef Porozumienia Jarosław Gowin i minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

Zdjęcie W czwartek w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej kolejna narada /Grzegorz Banaszak /Reporter

Obok prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego w spotkaniu biorą również udział m.in. wiceprezesi PiS: Beata Szydło, Joachim Brudziński i Antoni Macierewicz, a także szef klubu PiS Ryszard Terlecki oraz wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

"Dzisiaj spotykają się kierownictwa koalicji Zjednoczonej Prawicy. Rząd jest koalicyjny więc uzgodnienia też są koalicyjne" - powiedział dziennikarzom Terlecki przed rozpoczęciem spotkania. Zapytany, czy są kłopoty z ustaleniami ws zmian w rządzie, odpowiedział, że "na razie nie ma żadnych".

Według szefa klubu PiS, w czwartek nie poznamy żadnych decyzji, a nastąpi to w przyszłym tygodniu.

Wcześniej tego dnia premier spotkał się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą ws. zmian w rządzie. Jak informował prezydencki rzecznik Błażej Spychalski, "rekonstrukcja będzie dość szeroka" i odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wskazał ponadto, że podczas spotkania prezydent Duda "zgłosił kilka kandydatur osób", które mogłyby objąć stanowiska nie tylko ministrów, ale także wiceministrów.

Rekonstrukcja rządu a wybory do PE

Rekonstrukcja rządu związana jest m.in. z niedzielnymi wyborami do PE, w którym kilkoro ministrów uzyskało mandaty europosłów. W PE zasiądą m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa, a także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

W sprawie rekonstrukcji rządu w środę w siedzibie PiS odbyło się ponad dwugodzinne posiedzenie kierownictwa partii. Po jego zakończeniu Joachim Brudziński, który w niedzielę otrzymał mandat posła do PE, poinformował dziennikarzy, że o decyzjach, które zapadły na spotkaniu, będzie informować szef rządu.

Premier mówił w nocy z wtorku na środę dziennikarzom w drodze powrotnej z Brukseli, że są bardzo dobrzy kandydaci na nowych ministrów. Pytany, kiedy nastąpi rekonstrukcja rządu, odpowiedział, że nowi europosłowie obejmą swoje funkcje za kilka tygodni. "Jest oczywiście przepis, że te osoby, które obejmują mandat europarlamentarzystów za kilka tygodni, w ciągu dwóch tygodni muszą zrezygnować z obecnych funkcji, a więc ministerialnych czy poselskich, więc to jest pewna podpowiedź, co do tego, kiedy (nastąpi rekonstrukcja rządu)" - powiedział Morawiecki.

Według wicepremiera Gowina rekonstrukcja rządu zostanie ogłoszona i przeprowadzona na początku przyszłego tygodnia. Pytany o skalę rekonstrukcji wicepremier powiedział, że będzie ona szersza niż planowano przed wyborami do PE.

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, KE - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3.