W poniedziałek (14 września) o godz. 10 odbędzie się kolejne spotkanie premiera z opozycją w sprawie sytuacji na Białorusi - ustalił Polsat News. Wcześniej chęć rozmów zadeklarowali przedstawiciele PiS i wszystkich ugrupowań opozycyjnych w Sejmie.

Zdjęcie Rząd i opozycja ws. Białorusi działają wspólnie /Polsat News

Premier Mateusz Morawieckim w środę (9 września) w Programie 1 Polskiego Radia przekazał, że skierował zaproszenie do przedstawicieli opozycji, by porozmawiać o aktualnej sytuacji na Białorusi. Jak ustalił Polsat News - do spotkania dojdzie w poniedziałek 14 września o godz. 10. kolejne spotkanie premiera z opozycją w sprawie sytuacji na Białorusi odbędzie się w poniedziałek (14 września) o godzinie 10.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zadeklarował, że w spotkaniu ws. Białorusi wezmą udział posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Chęć udziału w spotkaniu zadeklarowali także przedstawiciele wszystkich ugrupowań opozycyjnych w Sejmie.

Pierwsze spotkanie premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych w tej sprawie odbyło się w środę 26 sierpnia.





Na Białorusi rozpoczął się drugi miesiąc protestów, a na ulicach wciąż niespokojnie. Jedna z liderek opozycji ujawniła drastyczne metody działania tamtejszych służb.

Polska pomoc dla ofiar tortur na Białorusi

Szef MSZ Zbigniew Rau - pytany w czwartek na antenie TVP Info, jaki był odzew na pierwszy plan dla Białorusi, zaproponowany przez premiera Mateusza Morawieckiego - poinformował, że w Polsce przyjęto już ponad 100 osób, które na Białorusi były ofiarami tortur, pobić, wymagali diagnostyki, leczenia czy rekonwalescencji.

- Jest pewne zainteresowanie tych, do których program ten jest adresowany, niejako do studentów, pracowników nauki, do środowisk twórczych, a więc tych wszystkich, którzy ze względów politycznych mogą nie być w stanie pracować na Białorusi - mówił.

- To jest zespół stypendiów, grantów, po to, żeby ci, którzy są aktywnymi, politycznie zainteresowanymi obywatelami Białorusi, mogli kontynuować swoją pracę - publicystyczną, zawodową w Rzeczypospolitej Polskiej, przy założeniu, że mówimy tutaj o okresie przejściowym, bo jest naturalną rzeczą, że oni chcieliby kontynuować swoją aktywność w demokratycznej, suwerennej Białorusi - wskazał.

- Chodzi o to, żeby wskazać społeczeństwu białoruskiemu, że jest alternatywa dla tego modelu, który wydaje się w przyszłości, ale także teraz, gwarantować Federacja Rosyjska - powiedział.

14 sierpnia premier Morawiecki ogłosił program dla Białorusi, który obejmuje pomoc dla represjonowanych, ułatwienia przy wjeździe do Polski i dostępie do pracy, stypendia dla relegowanych, pomoc niezależnym mediom i polskim NGOs wspierającym społeczeństwo obywatelskie na Białorusi.