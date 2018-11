"W poniedziałek złożę w prokuraturze nagranie rozmowy Leszka Czarneckiego z Markiem Chrzanowskim i innymi przedstawicielami KNF, które zostało zrobione w lipcu bieżącego roku"- zapowiada Roman Giertych, adwokat Leszka Czarneckiego. Według Giertycha to "taśma z zapisem realizacji planu Zdzisława Sokala". Pełnomocnik Czarneckiego informuje też, że "wbrew krążącym plotkom rozmowa Czarneckiego z prezesem NBP nie została nagrana".

Zdjęcie Leszek Czarnecki /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Giertych poinformował, że Leszek Czarnecki nagrał rozmowę z Markiem Chrzanowskim i innymi przedstawicielami KNF, do której doszło w lipcu bieżącego roku.



"Marek Chrzanowski wiedział już wówczas, że jego oferta korupcyjna została odrzucona. Przeszedł więc do realizacji jak to nazwał 'planu Zdzisława'" - zaznacza Giertych. Według adwokata "na taśmie słychać i widać (to nagranie video), jak przedstawiciele urzędu państwowego bez żenady potwierdzają, że wiedzą o planie przejęcia banku za złotówkę".



"Zupełnie otwarcie potwierdzają też, że ten członek komisji brutalnie naciskał na audytora, aby podwyższył wymogi kapitałowe wobec Getin Noble Bank S.A., a oni wykorzystując fakt, że takie naciski zostały zrobione przedstawiają z otwartym cynizmem swój zamiar podejmowania takich decyzji, które doprowadzą do tego przejęcia. Nieśmiertelna prawda z "Misia" "nie mamy Pańskiego płaszcza i co Pan nam zrobisz" jest otwarcie przedstawiana, tylko że dotyczy banku, a nie płaszcza. Być może brutalne działania Chrzanowskiemu miały jeszcze skłonić dr Czarneckiego do rozważenia zaproponowanej oferty korupcyjnej" - czytamy we wpisie Giertycha na Facebooku.



Według adwokata "ciekawostką jest, że Marek Chrzanowski jest tak pewien swego, że zapewnia L. Czarneckiego, że nikt go do końca trzyletniej kadencji nie może odwołać. Nawet premier".



Giertych zaznacza, że "w jego przekonaniu drugie zawiadomienie, które przedstawiłem jest znacznie poważniejsze niż "zwykła" korupcja w wykonaniu szefa KNF".



Pełnomocnik Czarneckiego w związku z "deklaracją prezydenta RP, że popiera działania swego przedstawiciela w KNF" Zdzisława Sokala stawia w swoim wpisie pytanie, "czy mieliśmy do czynienia z działaniami poszczególnych członków KNF, czy zabór banku był planem o charakterze polityczno-gospodarczym".



"Stąd jednym z najważniejszych świadków, którzy muszą być przesłuchani przez prokuraturę w Katowicach będzie Andrzej Duda - prezydent RP" - zaznacza Giertych.



Giertych informuje też, że "wbrew krążącym plotkom rozmowa L. Czarneckiego z prezesem NBP nie została nagrana".



We wtorek "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, ówczesny przewodniczący KNF Marek Chrzanowski w marcu 2018 r. zaoferował przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł. Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF.



We wtorek Chrzanowski złożył dymisję z funkcji przewodniczącego KNF, a premier Mateusz Morawiecki ją przyjął.