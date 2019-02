Kolejne zatrzymania w sprawach dotyczących SKOK Wołomin

Kolejne 15 osób zostało zatrzymanych w związku z postępowaniami dotyczącymi wyłudzeń kredytów i pożyczek na szkodę SKOK w Wołominie - przekazała we wtorek Prokuratura Krajowa. Zatrzymani mieli m.in. wprowadzać w błąd pracowników SKOK w celu wyłudzenia pożyczek na kwotę nawet 4 mln zł.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Stanisław Kowalczuk /East News

Jak podała prokuratura, zatrzymań dokonano w poniedziałek i wtorek na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.



Według Prokuratury Krajowej, podejrzewane osoby to tzw. słupy.

Reklama

"Zatrzymani, często w zamian za niewielkie korzyści majątkowe, przedkładali nierzetelne dokumenty w celu zawarcia umów pożyczek i kredytów. Wprowadzali oni w błąd pracowników SKOK w Wołominie wykazując, że posiadają zdolność kredytową. Pieniądze uzyskane z zawartych umów były następnie przekazywane innym osobom. W ten sposób wyłudzano pożyczki w kwotach od 920 tys. zł do blisko 4 mln zł" - wskazała Prokuratura Krajowa.



Z informacji prokuratury wynika, że zatrzymanym zarzuca się pomocnictwo do wyłudzenia mienia znacznej wartości oraz przedłożenie nierzetelnej dokumentacji w celu uzyskania pożyczek i kredytów. Grozi im za to do 10 lat więzienia.

Jak podała prokuratura, decyzje w zakresie stosowania środków zapobiegawczych zostaną podjęte po wykonaniu czynności z zatrzymanymi.