Kolejne zmiany w SN i KRS. II czytanie projektu w Sejmie

W Sejmie odbywa się II czytanie nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa, sądach i prokuraturze, autorstwa PiS. Propozycje dotyczą m.in. procedury obsadzania stanowisk sędziowskich w SN i procedury wyboru I prezesa SN. W nocy komisja sprawiedliwości i praw człowieka po burzliwych, dziesięciogodzinnych obradach przyjęła 40 poprawek do projektu.

Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości.





Za chwilę odbędzie się głosowanie nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy, który wrócił do Sejmu po pracach w komisji.



Trwają głosowania poszczególnych projektów według porządku obrad.



Wniosek posła Meysztowicza został odrzucony, podobnie jak wniosek posła Szczerby.



Szczerba (PO): Składam wniosek formalny o przerwę do godz. 11, by przeanalizować, w jakiej atmosferze odbyła się wczoraj Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Proponuję jak najszybsze zwołanie Prezydium Sejmu.



Poseł Meysztowicz (Nowoczesna) wnioskuje o odroczenie posiedzenia Sejmu do 11 września 2018 roku. - Nie jest możliwe, by ważną ustawę ustrojową przegłosować w 24 godziny - mówi.



Sejm oddał pamięć inwazji wojsk ZSRR na Czechosłowację.



Marszałek Marek Kuchciński wznowił obrady. Rozpoczął się blok głosowań.



Po kilkuminutowej przerwie odbędą się głosowania.



Głos zabrał poseł wnioskodawców Marek Ast. Z sali rozległo się "pytania! pytania!", bo posłowie nie dostali możliwości zadawania pytań. - Próbujecie twierdzić, że odchodzimy od losowego przydzielania spraw. Dlatego proponuje wykreślić ten punkt. Także losowane przydzielanie spraw będzie - ogłosił Marek Ast.

Jacek Protasiewicz: Posłanka Gasiuk-Pihowicz powiedziała, że urządzacie "dorzynki", ale jest znacznie gorzej. Zamieniliście polski Sejm w rzeźnię. Dorzynacie sądownictwo, trójpodział władzy, fundamenty niezależnej demokracji RP. Będą tego konsekwencje.



"Prace, które są w tej chwili prowadzone nad nowelizacją ustawy o SN, mają przede wszystkim zakończyć proces wprowadzania reform, które zostały rozpoczęte w sądownictwie, reform, których oczekiwali Polacy. To był jeden z najczęściej zgłaszanych przez ludzi postulatów, kiedy na spotkaniach mówili: 'zróbcie coś wreszcie z sądami, bo my nie czujemy sprawiedliwości, która powinna być po stronie uczciwych ludzi'" - powiedziała Beata Szydło w radiowej Jedynce.

Marszałek Terlecki grozi Scheuring-Wielgus konsekwencjami za obrażanie posła Jarosława Kaczyńskiego.



Joanna Scheuring-Wielgus: Robicie to tak szybko, że nawet ci, którzy śledzą regularnie prace Sejmu, stracili rachubę. Wczoraj mieliśmy pierwsze czytanie tych bredni, a potem nocną komisję. Poseł Piotrowicz jak zegarmistrz wydzielał 30 sekund dla posłów opozycji. Większość Polaków spała, a posłanka Pawłowicz wyzywała nas wszystkich od bydła. Wy nie nazywacie tak nas, ale tych wszystkich, którzy na nas głosowali. Kaczyński i Pawłowicz nazywają nas kanaliami. Czy wy się na to godzicie?



- Dlaczego wyłączyliście myślenie? Kaczyński wprowadził was do labiryntu, w którym błądzicie. Kiedyś z niego wyjdziecie i spotka was kara. Myślicie, że Kaczyński was obroni? Cały świat na was patrzy. Jak można dać się traktować jak marionetki? Powtórzę to jeszcze raz: Jarosław Kaczyński jest tchórzem!

Krzysztof Paszyk, PSL: Nic nie zmieniliście w polskich sądach w ostatnich latach, nic nie zmieniliście w ostatnim roku.



- Właśnie dowiedzieliśmy się, że nie będzie możliwości zadawania pytań. To, co się dzisiaj dzieje, to są legislacyjne "dorzynki", po których SN zamieni się w atrapę - mówi Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej.



Barbara Dolniak (Nowoczesna): Ten projekt dotyczy siedmiu różnych tematów. Od dłuższego czasu zwracam się do przedstawicieli PiS, żeby wskazali choć jeden zapis, który reformuje sądownictwo, a nie wywiera wpływ na sędziów. Sędzia, który się boi, nie wyda wyroku, bo będzie się zastanawiał, z której strony władza go uderzy.



- Realizujecie scenariusz Putina - mówi do PiS Budka.



- Farsa i niedowierzanie to to, co państwo serwujecie po raz kolejny - mówi w imieniu PO Borys Budka. - Znaleziono pożytecznych posłów, którzy firmują takie absurdalne zapisy - podkreśla.



Rozpoczęły się oświadczenia klubów i kół. Waldemar Buda z PiS wyraził poparcie dla zmian w ustawach.



Kazimierz Smoliński rozpoczął sprawozdanie z prac komisji sprawiedliwości. Podkreślił, że opozycja na komisji zakłócała prace.