Kolejny związek zawodowy nauczycieli zapowiada strajk od 8 kwietnia do odwołania. Forum Związków Zawodowych Solidarność - Oświata właśnie ogłosiło referendum strajkowe. "Jeżeli rząd będzie odpowiedzialny, to do protestu nie dojdzie" - mówi RMF FM lider związku.

Zdjęcie Kolejny związek zawodowy nauczycieli zapowiada strajk od 8 kwietnia /Piotr Molecki /East News

Za kilkanaście dni dowiemy się, czy członkowie FZZ Solidarność - Oświata wezmą udział w strajku. Związek skupia kilkanaście tysięcy nauczycieli, dlatego referendum wśród członków związku potrwa do 22 marca. Dajemy czas rządowi na uniknięcie strajku - mówi Sławomir Witkowicz. Mamy tak naprawdę czas dla strony rządowej na zawarcie porozumienia przed 8 kwietnia, aby do strajku nie dopuścić - tłumaczy.

Reklama

ZNP - największy związek skupiający blisko 200 tys. osób - pierwszy zapowiedział strajk od 8 kwietnia do odwołania. Solidarność, która ma około 80 tys. członków, prowadzi własną akcję protestacyjną i czeka do 19 marca na propozycje rządu.