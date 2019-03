Koło poselskie Wolność i Skuteczni ma nową nazwę. Dołączyli Winnicki i Jakubiak

Konfederacja - to nowa nazwa koła poselskiego Wolność i Skuteczni. Do koła dołączyli Robert Winnicki (Ruch Narodowy) i Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej). Przewodniczącym koła został Jacek Wilk (KORWiN), który zastąpi na tej funkcji Piotra Liroya-Marca (Skuteczni).

Zdjęcie Na zdjęciu Robert Winnicki /STANISLAW KOWALCZUK /East News

O zmianach na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie liderzy KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy - taką nazwę nosi komitet wyborczy Koalicji Propolskiej do Parlamentu Europejskiego.

Poseł Jakub Kulesza (KORWiN) przypomniał, że kilka miesięcy temu założyciele trzyosobowego wówczas koła Wolność i Skuteczni zapowiadali, że "to dopiero początek konsolidacji wszystkich środowisk patriotycznych, niepodległościowych, narodowych i wolnościowych".

Poseł Piotr Liroy-Marzec, który dotychczas był przewodniczącym koła Wolność i Skuteczni, zwrócił uwagę, że Konfederacja wciąż poszerza swoje struktury przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i ma "formułę otwartą". "Więc zapraszamy wszystkie środowiska centrowe, centroprawicowe, które do tej pory jeszcze nie zdecydowały się na rozmowy z nami. Zapraszamy was bardzo serdecznie do rozmów" - oświadczył. Zapewnił, że "znajdzie się miejsce dla wszystkich". "Poszerzenie koła jest dowodem, że łączymy się, a nie dzielimy" - dodał.

"Nie musicie ciągle wybierać mniejszego zła"

Jacek Wilk, już jako przewodniczący nowego koła, poinformował, że liderzy Konfederacji "wiedzą i mają sygnały" o chęci dołączenia do nich kolejnych posłów. Apelując do potencjalnych wyborców, podkreślił, że "nie są zdani na PO-PiS". "Nie musicie ciągle wybierać mniejszego zła, rośnie Konfederacja, która ma program - i wolnościowy gospodarczo, i nastawiony na silne akcentowanie polskiej niepodległości i suwerenności" - zaznaczył.

Prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki podkreślił, że zmiana nazwy klubu i jego poszerzenie, to tylko kolejny krok w działaniach Konfederacji, która "ma ambicje, żeby to koło poselskie prowadzić w kierunku klubu, jeszcze w tej, kończącej się kadencji Sejmu". Polityk zaapelował też o dołączenie do niego przez "wszelkich patriotycznych, niepodległościowych, narodowych, wolnościowych posłów, którzy są i 'męczą się' w PiS, albo w Kukiz'15". "Zapraszamy. Zapraszamy do rozmowy, zapraszamy do tego, żebyście z nami również rozmawiali o tym, jak zbudować lepszą Polskę, Polskę, która nie jest rozdarta między wojnę dwóch plemion (PO i PiS)" - mówił Winnicki.

"Wolna gospodarka, wolny obywatel i ojczyzna"

Założyciel i lider Federacji dla Rzeczypospolitej, poseł Marek Jakubiak podkreślił, że wspólnym mianownikiem konfederatów są trzy wartości: "wolna gospodarka, wolny obywatel i ojczyzna". Apelował, aby każdy myślący o polityce "rozpoczynał to myślenie od słowa Konfederacja".

"Od nowej nazwy, która pojawia się w życiu politycznym po to, żebyście mieli wybór pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością oraz Platformą Obywatelską. Myślę, że to, że potrafimy się łączyć, mimo że do tej pory nikt nie dawał nam żadnych szans, to jednak idąc pod górę, i z tym wiatrem w twarz, staramy się łączyć dla Rzeczypospolitej i dla dobra naszych spraw" - powiedział Jakubiak. "Zapraszamy do Konfederacji nowych kolegów z parlamentu - ojczyzna, gospodarka i wolny obywatel!" - dodał.

Odpowiadając na pytanie o kształt list kandydatów Konfederacji do PE, Winnicki stwierdził, że "są już praktycznie w 80-90 proc. gotowe". "Kosmetyka zaledwie (będzie jeszcze), jeśli chodzi o te listy; w najbliższych dniach, tygodniach, państwo się dowiecie" - dodał.