Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny nie poparła w środę poprawek opozycji do projektu ustawy "Mama 4 plus". Dotyczyły one m.in. przyznania minimalnej emerytury także ojcom, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej na rzecz opieki nad co najmniej czworgiem dzieci.

Poprawki zgłosili podczas drugiego czytania projektu "Mama 4 plus" w Sejmie posłowie Nowoczesnej i PSL-UED.

Poprawki zakładały m.in. prawo do świadczenia uzupełniającego również ojcom, którzy nie wypracowali minimalnej emerytury, ponieważ zrezygnowali z pracy zawodowej na rzecz opieki nad co najmniej czworgiem dzieci. W myśl projektu ustawy świadczenie przysługuje ojcu wyłącznie wtedy, gdy matka porzuciła rodzinę lub umarła.

Ostatecznie komisja negatywnie zaopiniowała zaproponowane poprawki. Według sejmowego harmonogramu, głosowanie nad projektem zaplanowano między północą a 1.30.

Pierwsze czytanie projektu "Mama 4 plus" odbyło się w środę około południa. Następnie projekt został skierowany do komisji polityki społecznej i rodziny.

Komisja ta poparła wówczas poprawki zgłaszane przez PiS, a także część poprawek zgłaszanych przez Biuro Legislacyjne Sejmu (niektóre miały charakter językowy).

Poprawki zgłoszone przez klub PiS m.in. rozszerzają listę uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego o osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. W poprawce znalazł się także zapis, że takie osoby będą musiały dołączyć do wniosku orzeczenie sądu o powierzeniu im sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Komisja nie poparła natomiast poprawek PO-KO mówiących m.in. o przyznaniu rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w wysokości 30 proc. najniższej emerytury także tym kobietom, które urodziły i wychowały czworo lub więcej dzieci i jednocześnie wypracowały sobie co najmniej minimalną emeryturę.

Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. O świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" będą się mogły ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny - 60 lat. Świadczenie będzie przysługiwało także ojcom czworga dzieci po osiągnięciu 65 lat w razie śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej wnioskodawcy osoby. Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji minimalna emerytura będzie wynosiła 1100 zł brutto.