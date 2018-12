Sejmowa komisja regulaminowa uznała w poniedziałek, że oświadczenia posłów PO: Sławomira Neumanna i Andrzeja Halickiego o zrzeczenie się immunitetu są formalnie poprawne. Politycy w maju na marszu w Warszawie odpalili race; policja postanowiła ukarać ich za to wykroczenie mandatem.

Zdjęcie Sławomir Neumann i Andrzej Halicki z racami /Michal Dyjuk /Agencja FORUM

Marsz - organizowany przez Platformę, Nowoczesną oraz Komitet Obrony Demokracji - przeszedł stołecznymi ulicami 12 maja tego roku. Wzięło w nim udział - według szacunków ratusza - 50 tysięcy osób (policja, choć nie podała własnych wyliczeń, uznała dane magistratu za przeszacowane). Po marszu w sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać było Neumanna i Halickiego trzymających płonące race.

Reklama

Kilkanaście dni później stołeczna policja zapowiedziała skierowanie do marszałka Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu posłom PO, po to by móc ukarać ich mandatem za to wykroczenie.