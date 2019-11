​Komisja sejmowa poparła projekt ws. finansowania trzynastych emerytur

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła w środę poselski projekt PiS o finansowaniu tzw. trzynastych emerytur z Funduszu Solidarnościowego (obecnie: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych). Posłowie odrzucili poprawki zgłaszane przez opozycję.

Zdjęcie Przewodniczący komisji Henryk Kowalczyk podczas posiedzenia sejmowej komisji Finansów Publicznych / Radek Pietruszka /PAP

Po niemal czterogodzinnych obradach Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się w środę za poselskim projektem nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Za projektem głosowało 22 posłów, ośmiu było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Reklama

Wcześniej członkowie komisji nie poparli żadnej z licznych poprawek, jakie zgłaszali posłowie opozycji.

Co przewiduje projekt?

Celem obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych. Projekt PiS przewiduje, że środki ze SFWON będą mogły być przeznaczane także na rzecz emerytów i rencistów. Z tego powodu autorzy projektu zaproponowali zmianę nazwy funduszu na Fundusz Solidarnościowy.

Projekt przewiduje, że z pieniędzy Funduszu będzie mogło być finansowane jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (np. tzw. trzynaste emerytury) wraz z kosztami jego obsługi. Finansowane mają też być renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną (obecnie są one finansowane z budżetu państwa).

Zgodnie z projektem pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłacone z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (w złożonej w poniedziałek autopoprawce doprecyzowano, że pożyczka będzie nieoprocentowana).