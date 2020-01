Komisja Wenecka chciała spotkania z rządem. Jest odpowiedź PiS

Nie będzie spotkania przedstawicieli rządu z Komisją Wenecką; decyzja taka zapadła po konsultacji z premierem - poinformował w czwartek szef MSZ Jacek Czaputowicz. Przyznał również, że KW zwróciła się z wnioskiem o takie spotkanie.

Czaputowicz pytany w radiowej Jedynce o wizytę przedstawicieli Komisji Weneckiej w Polsce i ewentualne spotkanie z przedstawicielami rządu - Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub Ministerstwa Sprawiedliwości - przyznał, że Komisja zwróciła się z prośbą o takie spotkanie do MSZ.

"Po konsultacji z premierem stwierdziliśmy, że nie będzie takich spotkań" - poinformował. "Komisja Wenecka reaguje na pytania i prośby o opinię państw, a kto może zgodnie z polską konstytucją takie prośby formułować?" - pytał Czaputowicz. Podkreślił, że "rząd polski nie zwracał się o taką opinię".

"Pytanie dla Komisji, dla Senatu, jak interpretować to działanie Komisji Weneckiej. Na pewno nie jest to odpowiedź na prośbę, czy też wniosek rządu, dlatego rząd nie będzie rozmawiał z Komisją Wenecką" - mówił.

Czaputowicz podkreślił, że zgodnie ze statutem Komisji Weneckiej, to państwa zadają jej pytania. "Teraz można zadać pytanie czy jedna z instytucji państwowych, jaką jest Senat, to czy ona reprezentuje głos państwa. Ja od razu oświadczam dzisiaj: nie, to nie jest głos państwa. Ja nie kierowałem takiego wniosku" - mówił szef MSZ.

Opinia w trybie pilnym

Delegacja Komisji Weneckiej, w której składzie są eksperci z Bułgarii, Irlandii, Szwecji i Niemiec, w czwartek i piątek przebywa w Warszawie na rozmowach w związku z pracami nad przygotowaniem opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych, którą w grudniu uchwalił Sejm. W związku z tym, że Senat ma zająć się nowelą na przyszłotygodniowym posiedzeniu, KW postanowiła, że jej sprawozdawcy przygotują opinię w trybie pilnym.

Nowelizacja wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za "działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów". Nowela wprowadza też zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.

W środę w Brukseli marszałek Grodzki spotkał się w sprawie m.in. nowelizacji ustaw sądowych z wiceszefową KE Vierą Yourovą. W niedawnej rozmowie z PAP Grodzki oświadczył, że marszałek Senatu ma prawo do konsultacji z przyjaciółmi z Unii Europejskiej - odpowiedział w ten sposób na zarzut, że konsultując sprawę noweli ustawy sądowej z wiceszefową KE przenosi polskie spory za granicę.

Komisja Wenecka to organ doradczy Rady Europy, jej opinie nie są wiążące, gdyż organ ten ma charakter doradczy i jego zadaniem jest pomaganie państwom w rozwijaniu demokracji.