Komisja Wenecka złoży wizytę w resorcie Ziobry. Kiedy?

Prawdopodobnie w piątek dojdzie do spotkania Komisji Weneckiej z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w biurze resortu sprawiedliwości. Nie ma jeszcze decyzji, na jakim szczeblu odbędzie się to spotkanie.

Zdjęcie Ministerstwo Sprawiedliwości, ilustracja /Wojciech Stróżyk /East News

Delegacja Komisji Weneckiej, w której składzie są eksperci z Bułgarii, Irlandii, Szwecji i Niemiec, w czwartek przyjeżdża do Warszawy na dwudniowe rozmowy w związku z pracami nad przygotowaniem opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych. O wydanie opinii wystąpił do Komisji Weneckiej marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Biuro prasowe MS poinformowało PAP, że do spotkania delegacji z przedstawicielami resortu najprawdopodobniej odbędzie się w piątek. Z informacji resortu wynika, że nie ma jeszcze decyzji, kto weźmie udział w spotkaniu.

Spotkanie bez Ziobry

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik o tym, że do takiego spotkania dojdzie, mówił w czwartek w TVN 24. "Nie wiem, na jakim szczeblu odbędzie się to spotkanie, czy to będzie szczebel czysto urzędniczy, czy to będzie ktoś z kierownictwa MS" - dodał. Jak zaznaczył, w spotkaniu tym na pewno nie weźmie udziału Zbigniew Ziobro.

Według wiceministra wizytę Komisji należy potraktować jako prywatną lub nieoficjalną. Na uwagę, że przedstawiciele zostali oficjalnie zaproszeni przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, Wójcik odparł, że zgodnie z przepisami polskimi marszałek Senatu nie ma do tego prawa. Jak wskazał, zgodnie z Konstytucją działalność w zakresie polityki zagranicznej prowadzi rząd we współpracy z prezydentem.

Wójcik, odnosząc się do przepisu senackiego regulaminu, według którego wśród zadań marszałka jest prowadzenie stosunków z instytucjami i organami UE, przypomniał, że Komisja Wenecka to organ doradczy Rady Europy, która nie jest ani instytucją, ani organem UE. "Doradcy pana marszałka Senatu powinni o tym wiedzieć" - dodał.

Grodzki z przedstawicielami Komisji Weneckiej spotkał się w czwartek, o godz. 10. W związku z tym, że Senat ma zająć się nowelizacją ustaw sądowych na styczniowym posiedzeniu, KW postanowiła, że jej sprawozdawcy przygotują opinię na jej temat w trybie pilnym.

Dotyczyć ona będzie uchwalonej przez Sejm 20 grudnia 2019 roku nowelizacji ustaw sądowych, czyli zmian m.in. w Prawie o ustroju sądów powszechnych i w ustawie o Sądzie Najwyższym.