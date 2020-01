Borys Budka zdobył 78,77 proc. głosów w sobotnich wyborach przewodniczącego PO; Tomasz Siemoniak - 11,18 proc., Bogdan Zdrojewski - 7,57 proc., a Bartłomiej Sienkiewicz - 2,48 proc. - podała w sobotę wieczorem Krajowa Komisja Wyborcza PO. Frekwencja wyniosła76,4 proc.

Zdjęcie Głosowanie w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w lokalu wyborczym w Warszawie / Leszek Szymański /PAP

Komunikat Krajowej Komisji Wyborczej PO został zamieszczony na stronie internetowej partii.

Poinformowano w nim, że Borys Budka otrzymał 6 481 głosów, czyli 78,77 proc., Tomasz Siemoniak - 920 głosów (11,18 proc.), Bogdan Zdrojewski - 623 głosów (7,57 proc.), a Bartłomiej Sienkiewicz - 204 głosów (2,48 proc.).



Udział w wyborach wzięło 8 266 osób na 10 816 uprawnionych, co stanowi 76,4 proc.



Wyniki wyborów - jak poinformowano w komunikacie Krajowej Komisji Wyborczej - zostały ustalone na podstawie przesyłanych pocztą elektroniczną skanów zbiorczych protokołów Regionalnych Komisji Wyborczych.



Oficjalne wyniki sobotnich wyborów mają zostać podane po wpłynięciu do Krajowej Komisji Wyborczej oryginałów protokołów z wszystkich 190 Powiatowych Komisji Wyborczych w Polsce. Według komisarza wyborczego PO Łukasza Abgarowicza nastąpi to prawdopodobnie w środę.

Gratulacje od polityków

Po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Borys Budka otrzymał wiele gratulacji od polityków PO na Twitterze, także tych, którzy popierali Tomasza Siemoniaka.



"Dziękuję za każdy głos! Dziękuję za zaufanie! Razem będziemy wygrywać! Dla Polski, dla Europy" - napisał na Twitterze sam Borys Budka.

Gratulacje nowo wybranemu szefowi Platformy złożyli m.in. jego kontrkandydaci w sobotnich wyborach: Tomasz Siemoniak, Bogdan Zdrojewski i Bartłomiej Sienkiewicz.



"Właśnie złożyłem serdeczne gratulacje nowemu przewodniczącemu PO Borysowi Budce. Oczywiście razem będziemy dalej pracować dla Polski i Platformy. Najpilniejsze zadanie: wygrana Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Dziękuję za każdy głos, za każde wsparcie, za siłę patriotyzmu i obywatelskości ludzi PO!" - napisał Siemoniak.

Senator Bogdan Zdrojewski wyraził przekonanie, że "w wyniku tych wyborów cała nasza formacja uległa wzmocnieniu, a szanse Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w majowych wyborach wzrosły". "Czas na zwycięstwa! Brawo Borys Budka" - podkreślił Zdrojewski.

"Z wyników, jakie otrzymuję, wygląda na bezapelacyjne zwycięstwo Borysa Budki! Bardzo silny mandat! Złożyłem gratulacje Zwycięzcy i życzenia powodzenia. Teraz do przodu i w kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej" - to z kolei wpis Bartłomieja Sienkiewicza.

Zdjęcie Borys Budka / Marek Maliszewski / Reporter

Gratulacje dla nowego szefa Platformy płyną nie tylko ze strony jego partyjnych stronników, jak Sławomir Nitras czy Cezary Tomczyk, ale też tych polityków PO, którzy w wewnątrzpartyjnej kampanii wspierali Tomasza Siemoniaka. "Platforma Obywatelska wybrała nowego przewodniczącego (jeszcze nieoficjalnie) ale gratulacje dla Borysa oficjalne. Teraz najważniejszy projekt to #Kidawa2020" - napisał na Twitterze lider pomorskich struktur PO Sławomir Neumann, nawiązując do majowych wyborów prezydenckich.

"Wielkie gratulacje dla Borysa Budki. To ogromny mandat zaufania od członków Platformy Obywatelskiej. Teraz wszystkie ręce na pokład dla #Kidawa2020" - napisała Marta Golbik, która również popierała Siemoniaka. W swym poście posłanka wyraziła też szacunek dla ustępującego lidera PO Grzegorza Schetyny za - jak napisała - "przeprowadzenie nas przez trudny czas i wygrany Senat".



Tomaszowi Siemoniakowi podziękowała za "intensywny czas" kampanii wyborczej.