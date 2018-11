Komorowski o uroczystości odsłonięcia pomnika L. Kaczyńskiego: Niesmaczna

Mity są potrzebne każdemu narodowi, ale nie można ich budować zbyt namolnie - mówił w niedzielę w Poznaniu były prezydent Bronisław Komorowski. Pytany o ocenę sobotniej uroczystości odsłonięcia pomnika Lecha Kaczyńskiego stwierdził, że była ona "niesmaczna".

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas uroczystości odsłonięcia pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego / Tomasz Gzell /PAP

Były prezydent przyjechał w niedzielę do Poznania na zaproszenie prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka. W trakcie briefingu został zapytany, jak ocenia sobotnie uroczystości poświęcone Lechowi Kaczyńskiemu i złożoną przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zapowiedź stworzenia muzeum prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Reklama

"Jako niesmaczną i zdecydowanie nie na miejscu, bo jednak (Jarosław Kaczyński - PAP) jest bratem Lecha Kaczyńskiego, więc troszkę tak, jakby rodzinnie próbuje eksploatować ten temat" - powiedział Bronisław Komorowski.

W sobotę w Warszawie przy pl. Józefa Piłsudskiego odsłonięty został pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego w Warszawie 1 15 Autor zdjęcia: Tomasz Gzell Źródło: PAP 15

"Ja wiem, że czasami środowisko PiS-owskie przywiązuje nadmierną wagę do takich symboli. Do rangi symbolu niestety urosła wielkość pomników. Porównuje się pomnik Lecha Kaczyńskiego do pomnika marszałka Piłsudskiego, co już jest niestosownością. A od razu zapowiadanie, że jeszcze muzeum?" - mówił w Poznaniu b. prezydent.

"Jeżeli się okaże, że Jarosław Kaczyński chce przekazać swój dom na Żoliborzu na muzeum rodzinne, to należałoby przyklasnąć" - powiedział.

"Ale obawiam się, że to jest próba wzmocnienia jeszcze bardziej - według mnie - mało stosownego procesu budowania pewnego mitu. Mity są potrzebne każdemu narodowi, ale jeśli się je zbyt namolnie buduje, to się obracają przeciwko autorom tego mitu, albo przeciwko elementowi tego mitu, jakim jest pamięć o zasłużonym, bardzo sympatycznym zresztą - dla mnie również - prezydencie Lechu Kaczyńskim" - powiedział Komorowski.

Pomnik Lecha Kaczyńskiego, który usytuowany jest przed siedzibą Dowództwa Garnizonu Warszawa przy pl. Piłsudskiego, odsłonili w sobotę wspólnie córka Lecha Kaczyńskiego - Marta Kaczyńska, Jarosław Kaczyński oraz prezydent Andrzej Duda.

"Bez niego nie byłoby dobrej zmiany, nie byłoby próby uczynienia polskiego państwa sprawiedliwym, bardziej efektywnym, dobrze się rozwijającym, podmiotowym i dlatego powinien mieć pomnik, powinien mieć pomniki, powinien mieć muzeum, bo dobrze, bardzo dobrze zasłużył się ojczyźnie" - mówił w trakcie uroczystości Jarosław Kaczyński.