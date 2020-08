Konfederacja bez maseczek. Ociepa: To pokazówka

Wiceminister obrony Marcin Ociepa skrytykował w Polsat News polityków Konfederacji. Posłowie ugrupowania nie zamierzają bowiem zakładać maseczek w trakcie zaprzysiężenia Andrzeja Dudy w Sejmie.

Zdjęcie Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa /Adrian Ciężki /Reporter

Zgromadzenie Narodowe, przed którym Andrzej Duda ma złożyć przysięgę rozpoczynając drugą kadencją prezydencką, odbędzie się dzisiaj (6 sierpnia). Posłowie Konfederacji zapowiedzieli już, że podczas uroczystości w Sejmie nie założą maseczek.

Deklarację polityków Konfederacji skrytykował w programie "Graffiti" w Polsat News wiceminister obrony Marcin Ociepa z Porozumienia.

"To postawa nieodpowiedzialna. Konfederacja od dłuższego czasu próbuje zbudować kapitał polityczny na nonszalancji, nazywając to odwagą. Często bycie odważnym kosztuje, a to jest pokazówka, która będzie miała konsekwencje" - ocenił.

"Zakładamy maseczkę, żeby chronić nie siebie, tylko innych. Ci, którzy tego nie robią, nie wykazują się odwagą, tylko brakiem odpowiedzialności za bliźniego. Trudno to pochwalać" - dodał Ociepa.