Po pierwszych 4 zjazdach w prawyborach kandydatów na prezydenta Konfederacji, najwięcej głosów wyborców zdobyli kolejno Krzysztof Bosak, Artur Dziambor, Grzegorz Braun i Konrad Berkowicz. W grudniu i styczniu odbędzie się jeszcze 12 zjazdów prawyborczych. Zwycięzcę wybiorą elektorzy 18 stycznia.

Zdjęcie Krzysztof Bosak /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Po zjazdach w Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku i Bydgoszczy kandydaci w prawyborach Konfederacji na prezydenta zdobyli następująca liczbę głosów: Krzysztof Bosak - 331, Artur Dziambor - 155, Grzegorz Braun - 153, Konrad Berkowicz - 91, Janusz Korwin-Mikke - 40, Paweł Skutecki - 14, Krzysztof Tołwiński - 12 i Magdalena Ziętek-Wielomska - 4.

Po pierwszym z czterech weekendów prawyborczych Bosak (Ruch Narodowy) ma 21 głosów elektorskich, Braun (Korona) i Dziambor (KORWiN) po 10 głosów, Berkowicz (KORWiN) 6 oraz Janusz Korwin-Mikke (KORWiN) i Jacek Wilk (KORWiN) po 3 głosy. Oznacza to, że kandydaci partii KORWiN mają 22 głosy elektorskie, Ruchu Narodowego 21 i Korony 10.

Przed wyborcami jeszcze trzy weekendy prawyborcze Konfederacji. Najbliższe zjazdy odbędą się 14 grudnia w Warszawie i w Kielcach oraz 15 grudnia w Rzeszowie i Lublinie. Kolejne będą: 4 stycznia w Krakowie i Gliwicach, 5 stycznia w Opolu i Wrocławiu, 11 stycznia w Łodzi i Poznaniu oraz 12 stycznia w Zielonej Górze i Szczecinie.

Rejestracja i 30 zł darowizny

Zagłosować może każdy dorosły Polak mieszkający w Polsce, który zarejestruje się poprzez formularz internetowy i przekaże co najmniej 30 zł darowizny na rzecz partii Konfederacja Wolność i Niepodległość, nie później niż trzy dni przed danym zjazdem prawyborczym. Po każdym ze zjazdów, kandydat otrzymuje proporcjonalną do poparcia liczbę mandatów elektorskich, które będzie mógł obsadzić wybranymi przez siebie przedstawicielami. Zjazd elektorski zaplanowano 18 stycznia w Warszawie. Wtedy zostanie wyłoniony zwycięzca prawyborów.

"Dwustopniowe głosowanie uważamy za słuszne, gdyż dodaje ono prawyborom wiele potrzebnych emocji. Dopiero na koniec, właściwie w jednej chwili, poznamy ostatecznego zwycięzcę prawyborów, który weźmie udział w majowych wyborach prezydenckich" - podkreślił przewodniczący Centralnej Komisji Prawyborczej Witold Tumanowicz.

Według niego chętnych do głosowania będzie przybywało z tygodnia na tydzień. Jak poinformował, do tej pory dokonano już ponad 2 tys. wpłat. Chętnych do głosowania w samej Warszawie jest już ponad 400 osób. Zdaniem Tumanowicza będzie ich co najmniej dwa razy więcej. Tumanowicz przypomniał, że każdy wyborca może głosować tylko raz - tylko na jednym zjeździe prawyborczym.

Zgodnie z regulaminem "na Zjeździe Wyborczym głosuje się osobiście po okazaniu dowodu tożsamości i weryfikacji posiadanego czynnego prawa wyborczego". "Niedopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika lub korespondencyjnie. Głosowanie na zjeździe wyborczym jest tajne poprzez zaznaczenie znaku x na karcie wyborczej w kratce obok wybranego kandydata i umieszczenie karty w urnie wyborczej" - czytamy w regulaminie.

W jesiennych wyborach parlamentarnych Konfederacja Wolność i Niepodległość zdobyła poparcie ponad 1 mln 256 tys. wyborców, czyli 6,4 proc. głosujących i wprowadziła do Sejmu 11 posłów. Pięciu z nich bierze udział w prezydenckich prawyborach: Berkowicz, Bosak, Braun, Dziambor i Korwin-Mikke.