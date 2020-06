Konfederacja przed wizytą Andrzeja Dudy w USA

Posłowie Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki i Grzegorz Braun zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy, by "rozmawiał z Amerykanami asertywnie", zwłaszcza na temat tzw. ustawy 447.

Zdjęcie Grzegorz Braun na wiecu Krzysztofa Bosaka /Aleksiej Witwicki /Agencja FORUM

Grzegorz Braun oświadczył podczas konferencji prasowej przed pomnikiem Ronalda Reagana w okolicach ambasady amerykańskiej, że liderzy Konfederacji "wiążą pewne sentymenty z tym nazwiskiem", a zwłaszcza ci, którzy większą część swojego życia przeżyli w XX wieku.

"I z tymi sentymentami w sercu, w dniu, w którym wyrusza na drugą stronę globusa, do Stanów Zjednoczonych Ameryki pan prezydent Andrzej Duda, mamy bardzo krótki, prosty komunikat. Wzywamy pana prezydenta do tego, by we wszelkich rozmowach, które prowadzi z głowami, przedstawicielami obcych państw miał na uwadze przede wszystkim polski interes narodowy, polską rację stanu" - podkreślił Braun.

Jak dodał, niezależnie, czy prezydent RP będzie rozmawiał o kwestiach majątkowych, obronności państwa, czy obyczajowości, "niechaj wszystkie te rozmowy wyrażają polskie interes i polską rację stanu".

Winnicki zwrócił uwagę, że wizyta prezydenta Dudy w USA odbywa się "w podwójnym kontekście kampanijnym", zarówno w kontekście kampanii toczącej się w Polsce, jak i kampanii prezydenckiej toczącej się w Stanach Zjednoczonych.

"Nie odbieramy panu prezydentowi Dudzie prawa, czy wręcz obowiązku do tego, żeby prowadzić politykę zagraniczną również w kampanii wyborczej. Zwracamy jednak uwagę na to, że tak samo, jak panu prezydentowi Dudzie być może potrzebny jest Donald Trump celach wizerunkowych, tak samo i Donaldowi Trumpowi, żeby pozyskiwać głosy Polonii w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza tych 'swingujących', przydaje się pan prezydent Andrzej Duda" - powiedział poseł Winnicki.

"Wzywamy prezydenta, żeby rozmawiał z Amerykanami asertywnie, w polskim interesie narodowym, a zwłaszcza, żeby jasno i bez żadnych niedomówień została postawiona kwestia tak zwanego mienia bezdziedzicznego i roszczeń wynikających chociażby z przyjętej przez parlament amerykański ustawy 447" - podkreślił.

Winnicki poinformował też o zapowiadanej na wtorek (23 czerwca) po południu przed Pałacem Prezydenckim "manifestacji środowisk patriotycznych, wzywających Andrzeja Dudę do tego, żeby wykazał zdecydowanie w tej sprawie". "O to apelujemy jako Konfederacja" - podkreślił prezes Ruchu Narodowego.

Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w środę 24 czerwca w Waszyngtonie będzie piątym oficjalnym, dwustronnym spotkaniem obu prezydentów. Jedno miało miejsce w Polsce, pozostałe odbyły się na terenie USA.