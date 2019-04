Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy wygrała w pierwszej instancji z Kukiz'15 w trybie wyborczym. Chodzi o wpis w mediach społecznościowych, w którym wiceprezes partii KORWiN Konrad Berkowicz opisał doniesienia, jakoby PiS miał pomagać Kukiz'15 w zbieraniu podpisów pod listami poparcia do PE.

Zdjęcie Konrad Berkowicz /Marek Lasyk /Reporter

Berkowicz w ubiegłym tygodniu napisał na swoim profilu na Twitterze: "W kuluarach huczy, że PiS pomaga zbierać KUKIZ podpisy a tymczasem 'Sieci' promuje Pawła Kukiza i sugeruje koalicję. PiS bojąc się @KONFEDERACJA_ gra na rozbijanie głosów antysystemu i lepi sobie wygodnego koalicjanta? PK nie chwytaj się brzytwy - straci Polska, straci antysystem!". Przedstawiciele Kukiz'15 nazwali tę informację fake newsem i postanowili pozwać polityka w trybie wyborczym.

Kukiz'15: To manipulacja

Kukiz'15 wniósł o zakazanie rozpowszechniania przez Berkowicza informacji o rzekomej pomocy PiS w zbiórce podpisów oraz usunięcie wpisów ze swoich profili z portali społecznościowych Facebook i Twitter, nakazanie Berkowiczowi sprostowania tych informacji na swoim profilu na Facebooku i Twitterze oraz w mediach, które udostępniły jego wpisy. Ponadto Kukiz'15 domagał się nakazania wpłaty 2000 zł na rzecz Fundacji im. Brata Alberta.

W ocenie Kukiz'15, stwierdzenie rozpowszechnione przez Berkowicza "jest nieprawdziwe i miało na celu zmanipulowanie opinii wyborców". Kukiz'15 podkreśliło we wniosku, że ruch zbierał podpisy tylko i wyłącznie własnymi siłami oraz nigdy nie korzystał z pomocy osób związanych z PiS. W ich ocenie, Berkowicz "podniósł tę informację w pełni rozmyślnie i wyłącznie w celu dezinformacji mającej na celu osłabienie wyniku wyborczego wnioskodawcy w wyborach do Parlamentu Europejskiego".

Berkowicz wniósł zaś do sądu o oddalenie wniosku Kukiz'15. Stwierdził, że jego wpis nie dotyczy faktu rzekomej pomocy PiS dla Komitetu Wyborczego Kukiz'15 przy zbieraniu podpisów, a jedynie podał krążące na ten temat informacje w mediach. Wiceprezes KORWiN uzasadnia, że informacje pozyskał z szeregu doniesień medialnych oraz wiedzy kuluarowej.

Decyzja sądu

Sąd Okręgowy w Krakowie postanowił oddalić wniosek Kukiz'15 i uznać go jako bezzasadny. "Rozpowszechnione przez uczestnika materiały wyborcze na portalach społecznościowych nie zawierają bowiem informacji nieprawdziwych. Wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, Konrad Berkowicz w powołanych we wniosku wpisach nie twierdził, że PiS udziela pomocy Komitetowi Wyborczemu Wyborców Kukiz'15 przy zbiórce podpisów poparcia w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego (...), a jedynie, że: 'Teraz w kuluarach huczy, że Kukizowi podpisy pomagać zbierać Prawo i Sprawiedliwość'. W konsekwencji nie podał faktu jakoby PiS pomagał Kukizowi, a jedynie, że krąży taka opinia" - napisano.

"Bez wątpienia tego rodzaju wypowiedź uczestnika stanowi formę agitacji wyborczej, jednakże treść powołanych we wniosku wpisów na portalach społecznościowych należy odczytywać w sposób obiektywny, czyli taki jaki jest właściwy dla przeciętnego wyborcy, a nie w sposób subiektywny" - czytamy w postanowieniu sądu. "Z przeprowadzonego materiału dowodowego wynika, że cytowany wyżej wpis należy rozumieć jako przedstawienie stanowiska uczestnika swoim wyborcom na temat publikacji w mediach oraz z rozmów nieoficjalnych w przedmiocie rzekomej pomocy PiS-u przy zbieraniu podpisów poparcia przez Kukiz'15" - napisano. Postanowienie SO nie jest prawomocne. Kukiz'15 ma teraz 24 godziny za złożenie odwołania od wtorkowego rozstrzygnięcia. Z informacji PAP wynika, że Kukiz'15 będzie się odwoływał do Sądu Apelacyjnego.

To nie pierwszy proces

To nie pierwszy proces wyborczy między Konfederacją a Kukiz'15. Na początku kwietnia Kukiz'15 wygrał prawomocnie proces w trybie wyborczym z Konfederacją. Chodziło o informację, że do Konfederacji "przyłączyły się struktury Kukiz'15" z Zabrza, Bytomia i Gliwic. Z treści postanowienia wynika, że stołeczny Sąd Okręgowy postanowił zakazać Komitetowi Wyborczemu Wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy dalszego rozpowszechniania informacji o przystąpieniu do tego komitetu "struktur Kukiz'15".