Konferencja Interpolu odbędzie się w Katowicach

Pod koniec maja w Katowicach odbędzie się konferencja Interpolu, która zgromadzi przedstawicieli blisko 200 państw. Wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym - poinformował w poniedziałek prezydent Katowic Marcin Krupa.

"Będą to najważniejsze osoby z Interpolu, ze wszystkich państw wchodzących w skład Interpolu (...) pod jurysdykcją komendanta głównego policji. Będziemy mieli ciekawe wydarzenie pod względem bezpieczeństwa, tu się to będzie decydowało" - powiedział prezydent, który był gościem "Dziennika Zachodniego" w Radiu Piekary.

Ocenił, że choć liczba uczestników nie będzie bardzo duża, to jednak będzie to wydarzenie prestiżowe. Zostanie zorganizowane właśnie w Katowicach ze względu na bardzo dobre zaplecze konferencyjne.

Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które w miniony weekend wraz ze Spodkiem gościło uczestników Intel Extreme Masters, a w grudniu gościło delegacje szczytu klimatycznego ONZ COP 24.

Prezydent był pytany, dlaczego informacja o organizacji konferencji w Katowicach pojawia się tak późno. "Nie chcieliśmy za bardzo z tym wychodzić informacyjnie, póki wszystko nie zostało przygotowane na tzw. ostatni guzik. Pamiętajmy, że to są najważniejsi ludzie, którzy podejmują decyzje o różnych działaniach, m.in. dotyczących ścigania osób poszukiwanych" - odpowiedział Krupa.

Interpol - międzynarodowa organizacja policji - ma dziś filie w ponad 190 krajach świata. Jego sekretariat generalny pracuje 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, zapewniając m.in. wszechstronną wymianę informacji na temat prowadzonych dochodzeń.

Organizacja rozpoczęła działalność w 1923 roku, kiedy to - podczas kongresu Policji Kryminalnych w Wiedniu - powołano Międzynarodową Komisję Policji Kryminalnych. 23 lata później w Brukseli reaktywowano ją, a siedzibę centrali komisji przeniesiono do Paryża. W 1956 roku przyjęto nazwę Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych - Interpol. Kolejnym krokiem było przeniesienie siedziby Sekretariatu Generalnego do Saint-Cloud, a potem do Lyonu.