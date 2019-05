"Nigdy nie było tak niskiego procenta odmów dla Polaków do uzyskania wizy amerykańskiej jak teraz. W kolejnych miesiącach strona polska będzie zatem kontynuować rozmowy ze stroną amerykańską w sprawie wstąpienia Polski do strefy bezwizowej" - powiedziała w środę rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Kopcińska była pytana w TVP Info o sprawę zniesienia wiz do USA dla Polaków w związku z rozpoczętą w kwietniu przez ambasadę USA w Polsce kampanią #VisaWaiverDlaPolski!

"Faktycznie, cały czas trwa dialog między Polską a Stanami Zjednoczonymi i cieszy nas zaangażowanie zarówno prezydenta Trumpa, jak i pani ambasador USA Georgette Mosbacher w to, żeby Polska w końcu do tego programu ruchu bezwizowego dołączyła" - powiedziała Kopcińska.

Jak zaznaczyła, aby tak się stało, Polska musi spełnić pewne kryteria. "Liczba odmów w ostatnim czasie spadła, z tego co pamiętam, do 3,95 proc., a aby wejść w ten program ta granica musi spaść poniżej 3 proc. odmów, zatem jesteśmy bardzo blisko. Nigdy nie było tak rekordowo niskiego procenta odmów do uzyskania wizy i w tej chwili, w kolejnych miesiącach, strona polska kontynuuje rozmowy ze stroną amerykańską już co do dalszego formalnego procedowania co do wstąpienia Polski do strefy bezwizowej" - dodała rzeczniczka rządu.

Kampania "Visa Waiver Dla Polski"

W kwietniu ambasada amerykańska w Polsce rozpoczęła kampanią #VisaWaiverDlaPolski!

"Do końca września mamy czas, aby obniżyć procent odmów wizowych, a tym samym, aby Polska dołączyła do programu ruchu bezwizowego. Ale potrzebujemy pomocy Polaków - zróbmy to razem!" - apelowała na Twitterze ambasada USA. Celem kampanii jest zachęcanie Polaków do aplikowania o wizę i jednocześnie przybliżenie warunków, które muszą zostać spełnione, aby wizę otrzymać. W ten sposób - przekonuje ambasada - Polacy mogą przyczynić się do tego, aby Polska został objęta programem Visa Waiver, czyli programem ruchu bezwizowego.

Ambasada przygotowała krótki film, który opublikowała na Twitterze. Przekonuje w nim, że "zwiększenie liczby wniosków o wizę od kandydatów spełniających wymogi jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu, czyli do zakwalifikowania Polski do programu ruchu bezwizowego". "Dlatego zachęcamy Polaków, którzy rozważają ubieganie się o wizę lub odnowienie wizy do złożenia wniosku przed końcem września. Im więcej kandydatów spełniających wymogi wystąpi o wizę lub odnowienie wizy, tym większa szansa, że wspólnie osiągniemy cel i wskaźnik odmów wizowych spadnie poniżej 3 proc." - podkreślono w filmie.

Ambasada przypomina, że dołączenie Polski do tego programu, który jest priorytetem dla ambasador Georgette Mosbacher, będzie możliwe, jeśli m.in. wskaźnik odmów wiz turystyczno-biznesowych liczony od października do września spadnie poniżej 3 proc. W ubiegłym roku wskaźnik ten wyniósł nieco poniżej 4 proc., czyli najmniej w historii.

Jak podkreślono w filmie, liczba kandydatów spełniających wszystkie wymogi, aby otrzymać wizę, jest coraz większa.

"W ubiegłym roku 96 proc. osób starających się otrzymało zgodę na wyjazd" - dowiadujemy się z wideo opublikowanego przez ambasadę USA.

Przypomniano w nim, że głównym aspektem wpływającymi na decyzję o przyznaniu wizy są "więzy z Polską", czyli m.in. stała praca w Polsce, rozpoczęte studia, rodzina. "Wskaźnik odmów wizowych obliczany jest od października od września, to znaczy, że zostało nam jeszcze trochę czasu do września, by obniżyć go w tym roku" - przekonuje ambasada USA.

