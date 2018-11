Konkurs. Można wygrać wielbłąda na Orszak Trzech Króli

Po raz szósty mieszkańcy miejscowości, w których odbędzie się Orszak Trzech Króli, mogą wygrać wielbłąda.

Zdjęcie Wielbłąd z ubiegłorocznego Orszaku Trzech Króli w Łodzi /Marcin Jurkiewicz /East News

Fundacja Orszak Trzech Króli rozpoczęła konkurs "Głosuj na wielbłąda! I wygraj korony!", w którym główną nagrodą jest udział tego zwierzęcia w Orszaku organizowanym w zwycięskiej miejscowości.

Joanna Stachacz z Fundacji Orszak Trzech Króli powiedziała, że wielbłąd pojedzie tam, gdzie mieszkańcy i sympatycy danego Orszaku oddadzą najwięcej ważnych głosów na stronie internetowej www.orszak.org. Dodała, że organizatorzy chcą zaktywizować lokalne społeczności i pokazać, że każdy może mieć swój udział w organizowaniu Orszaku.



Konkurs trwa do 30 listopada.



W tej zabawie nie ma przegranych. Miejscowości, które zajmą drugie i trzecie miejsce, otrzymają czekoladki do rozdania w czasie Orszaku - odpowiednio 3 000 i 2 000. Do wygrania są też dodatkowe korony.



Do tej pory organizacje orszaku potwierdziło prawie 700 miejscowości. W 2019 roku scenariusz tych największych na świecie publicznych jasełek będzie oparty na nauczaniu świętego Jana Pawła II.