Kontrola ​CBA w szpitalu w Bielsku Podlaskim

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę zamówienia na implanty i endoprotezy w szpitalu w Bielsku Podlaskim (woj. podlaskie) - dowiedziała się w czwartek PAP. Kontrola dotyczy zamówień z 2016 r. Szpital zapewnia, że współpracuje z funkcjonariuszami CBA.

Zdjęcie CBA: Zatrzymano b. wiceministra finansów w rządach PO-PSL /Stanisław Kowalczuk /East News

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa szpitala, dr n. med. Arsalan Azzaddin, potwierdził, że kontrola była prowadzona. Według niego, była to kontrola ogólnopolska - nie dotyczyła jedynie ich jednostki.

"Nie mamy nic do ukrycia, to jest publiczny szpital, współpracujemy z kontrolerami" - zapewnił. "Teraz nikt nie ma prawa odmówić dostępu do dokumentów i informacji, szczególnie, gdy prosi o nie CBA. Ale to dokumenty jawne. Każdy obywatel, jeśli tylko ma jakieś wątpliwości, ma prawo domagać się tych informacji, a my ich udzielimy" - deklarował zastępca szefa placówki.

Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA powiedział PAP, że kontrola została podjęta w połowie lipca przez Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Białymstoku.

"Całkowita wartość zamówienia objętego kontrolą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim wynosi 6,2 mln zł" - podał.

Z informacji PAP wynika, że dotyczy ona zgodności z prawem dostawy implantów artroskopowych i endoprotez przynasadowych dla szpitala w Bielsku Podlaskim.

Kontrola może potrwać do 13 października, ale zgodnie z ustawą o CBA, w szczególnych przypadkach może zostać przedłużona decyzją szefa Biura maksymalnie o sześć miesięcy.

Aleksander Główczewski