Kontrowersyjna koszulka Agaty Dudy

Pierwsza Dama pojawiła się na lotnisku w koszulce z wielkim orłem na piersi. Strój prezydentowej wywołał zdziwienie, bo wcześniej w takich sytuacjach zawsze występowała w eleganckich garsonkach.

Przed wylotem do Warszawy para prezydencka kibicowała polskiej drużynie, która grała mundialowy mecz z Japonią. Być może Agata Duda nie zdążyła się przebrać, i dlatego na lotnisku pojawiła się w nietypowym dla siebie stroju.

Pierwsza dama miała na sobie czarną koszulkę z wielkim orłem na piersi, znanej w środowiskach prawicowych marki patriotycznych ubrań.



Strój Agaty Dudy wywołał falę nieprzychylnych i prześmiewczych komentarzy wśród internautów.



Pisarz Jacek Dehnel zwrócił uwagę na to, że orzeł na koszulce prezydentowej nijak ma się do orła z polskiego godła. "Tymczasem Polska zmieniła barwy narodowe i godło. Tło czarne, korona zamknięta. Zresztą, może to orzeł jakiegoś pomniejszego ksiąstewka niemieckiego, nie wiem" - napisał na Facebooku.