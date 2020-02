"Żądam, aby pani Joanna Lichocka natychmiast złożyła mandat poselski. Obraziła miliony Polaków. A jej partia pokazała, że nasze, Polaków, zdrowie, przegrało z chorym, partyjnym myśleniem" - skomentował kontrowersyjne zachowanie posłanki PiS założyciel WOŚP Jerzy Owsiak.

Podczas sejmowej dyskusji nad przyznaniem TVP blisko 2 mld zł rekompensaty, posłanka PiS Joanna Lichocka zeszła z sejmowej mównicy i pokazała opozycji środkowy palec. Gest uchwyciły sejmowe kamery. Początkowo posłanka tłumaczyła, że nie pokazywała wulgarnego gestu, tylko "przesuwała palcem pod okiem", później jednak przeprosiła.

Nieparlamentarne zachowanie posłanki wywołało falę oburzenia. Do zdarzenia odniósł się także założyciel i prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. W mocnym wpisie na Facebooku porównuje skalę wydatków na rekompensatę dla TVP z pieniędzmi, jakie WOŚP zebrał w ciągu 27 lat działania.

"Posłanka PiS, Joanna Lichocka, pokazała środkowy palec po głosowaniu w sprawie dwóch miliardów złotych przyznanych na TVP przez Sejm RP. To był gest zwycięstwa pani poseł i jej ugrupowania nad opozycją. To także był gest zwycięstwa śmierci nad życiem. Dwa miliardy złotych, które dzisiaj powinny być przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia Polaków. Fundacja WOŚP przez 27 lat wydała na sprzęt medyczny miliard sto dwadzieścia sześć milionów złotych. To nieco ponad połowa tej sumy. Jej rzeczywisty wymiar to 62 tysiące urządzeń medycznych, służących ratowaniu życia i zdrowia. Konkret? Absolutny konkret" - pisze Owsiak.

"To tak dołuje, tak gnoi, to tak dobitnie mi pokazuje, że jestem zero, że nie mam tu nic do gadania... Jestem drugą, trzecią, a może czwartą kategorią obywatela... Do czego już doszło w publicznej debacie? Żądam, aby pani Joanna Lichocka natychmiast złożyła mandat poselski. Obraziła miliony Polaków. A jej partia pokazała, że nasze, Polaków, zdrowie, przegrało z chorym, partyjnym myśleniem" - dodaje.