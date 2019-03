"PiS dokona takiej implementacji dyrektywy o prawie autorskim, że wolność będzie zachowana; dlatego od dzisiaj nie będziemy mówili o "piątce", a "piątce plus"; ten plus to wolność" - zapowiedział podczas konwencji regionalnej PiS w Gdańsku Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Konwencja regionalna PiS / Adam Warżawa /PAP

Wolność w skali globalnej jeszcze nie zwyciężyła; na świecie są przeciwnicy i wrogowie wolności - ci "krętacze" ciągle działają, także w naszym kraju - mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dodał, że wolność to jest także, "święte prawo narodów do własnego, suwerennego państwa". "My Polacy wiemy jak ważne jest to prawo. Ale prawo do tworzenia państwa służy nie tylko tej najszerszej wspólnocie, jaką jest naród, służy także jednostkom i grupom" - wskazał Kaczyński.

Zaznaczył, że nie chodzi o "jakiekolwiek państwo" tylko o szczególny typ - państwo demokratyczne. Prezes PiS powiedział, że demokracja sama wolności nie gwarantuje, ponieważ muszą być spełnione m.in. takie warunki, jak wolności obywatelskie.

W sobotę w Gdańsku odbywa się konwencja regionalna PiS w ramach kampanii przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Poza Kaczyńskim bierze w niej udział m.in. premier Mateusz Morawiecki.